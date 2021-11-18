郊野露營及燒烤場地關逾一年　1100人違規被罰　香港山女批不合理

近日秋高氣爽，又踏入行山、露營的季節，但是郊野公園及康文署的露營地點及燒烤場已關閉超過一年，仍以疫情為由未有重開時間表，期間逾千人因違規使用被罰。

經營Facebook專頁「香港山女」阿珊早前發起聯署，超過5,000人要求漁護署重新開放露營營地。對於政府官腔回應，她感無奈又不合理，直言官方營地長年關閉，違法露營的行山客或胡亂便溺及丟垃圾，污染郊野，或是助長光顧無牌私人營地。



郊野公園內露營及燒烤設施，由去年7月15日起暫時關閉，但郊野公園及遠足徑等康樂設施如常開放使用。當本港超過一個月維持本地零確診，逾萬人參與的渣打馬拉松上月亦順利舉行，其後多個大型賽事如維港泳、香港單車節等相繼宣布復辦，但露營及燒烤設施仍未有重開消息。

漁護署：全球疫情仍然嚴峻 未有解封計劃

漁護署解釋指，近期本港確診個案維持在低水平，但全球疫情仍然嚴峻，社會有必要保持防疫警覺，防止疫情在社區傳播，現時未有計劃重新開放有關場地。

康文署則指出，燒烤及露營是群體活動，有多個群組同時使用場地，用場人士容易有緊密的社交接觸，加上市民在燒烤飲食時會脫下口罩，病毒傳播風險較高，故根據政府防疫指引，仍然暫停開放燒烤場及貝澳營地，會適時檢視開放安排。

漁護署捉千人違規露營或燒烤

但是，在郊野公園露營未因疫情而停下來。根據漁護署資料，去年7月15日至今年10月31日，共向約1,100名（另約100宗在7月15日之前）涉及在郊野公園違規進行露營或燒烤活動的人士採取執法行動，比2017至2019年238宗違規個案總和高出3.6倍。根據《郊野公園及特別地區規例》，在有關場地關閉期間，任何人均不得進入圍封範圍，違者即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款2,000元及監禁3個月；同時在郊野公園範圍內，遊人不得在指定地點外進行露營或燒烤等生火活動，否則亦屬違法，一經定罪，最高可分別被判罰款2,000元及監禁3個月或罰款5,000元及監禁1年。

阿珊認為，官方營地長年關閉，違法露營的行山客或胡亂便溺及丟垃圾，污染郊野，或助長光顧無牌私人營地。（資料圖片 / 張浩維攝）

香港山女：可餐廳用膳 為何禁燒烤？

疫情下市民無法外遊，對露營及燒烤場地有一定需求。在場地圍封期間，漁護署及康文署分別接獲約260宗及23宗對場地安排的查詢或意見，康文署另收到77宗有關燒烤場暫停開放至今的投訴。

FB專頁「香港山女」成員阿珊認為，大型賽事如渣打馬拉松、維港泳等相繼復辦，市民仍可如常除罩行山，同樣是戶外活動的露營及燒烤卻被禁，質疑若因市民會進食而禁止，為何又容許到餐廳用膳，認為政府必須清晰交代理據。

市民目前無法在郊野公園內合法露營，她說除了要冒違法風險，也沒有洗手間及水源等設施支援，部分衞生意識較差的人，會隨處便溺及亂棄垃圾和食物殘渣，影響郊野環境。她憶述早前到西貢行山，已見有不少人紮營，在草叢發現廁紙及聞到尿味，倘官方營地重開，起碼設洗手間及有專人定期清理。她又指不少私人露營場地或無牌經營，但市民以為收費即是合法，變相助長違規發展。