沙田衝突向警擲樽　男子暴動罪成囚28月　官：不可以為人多可犯事

前年7月沙田新城市廣場爆發警民衝突，一名殯儀從業員涉向警員擲水樽，被控暴動罪，他今日（22日）被裁定罪成。法官練錦鴻判刑指，2019年的社會事件後來升級，指從歷使的軌迹所見，暴力只會衍生暴力，本案發生在事件仍在萌牙之時，法庭不會就往後的發展懲罰被告，然而被告當日的行為直接挑戰法律，亦屬自私、自大，考慮被告並無預謀，事件中亦無人受傷，但法庭須傳達訊息，不可以以為人多便可以犯事，判被告入獄28個月。



被告賴俊樂（29歲，殯儀從業員）在2019年7月14日，在沙田新城市廣場參與暴動。

控方指控，當日有示威者在商場內指罵警員，向警員擲物及施襲，被告被指向警員擲水樽。法官練錦鴻指，經過比對後，認為涉案片段中擲水樽的灰衣男便是被告，於是裁定他暴動罪成。

練官判刑指，2019年下半年發生的社會事件，由和平示威演變成暴力，後來更升級為「不對等的內戰」，市民當時對社會不公現象、政策不滿，加上一些不負責任的政客、學者、國際勢力的角力及推波助瀾下，引發一場大風暴。

不會就事件之後的發展懲罰被告

練官又提到，本案發生在事件萌牙之始，事件起初尚未出現大破壞力的武器，而從歷史軌迹來看，暴力只會衍生暴力，繼而發生內戰，但法庭不會就事件在本案後的發展懲罰被告。

被告行為直接挑戰法律

練官認為，被告非事先有詳細計劃參與暴動，他或是偶爾經過，受現場氣氛及社會環境感染，又以為人多可減低被捕風險而向警方施襲。不過，被告的行為屬直接挑戰法律，置市民的利益不顧，斥他自私、自大，又認為若水樽傷及警員，可造成極嚴重的後果。

練官亦指，法庭要傳達訊息，不要以為沒有犯過事，法庭便會寬大處理，亦不要以為人多便可以犯事。

案件編號：DCCC 538/2020

2019年7月14日沙田發生激烈警民衝突。(詳看下圖)