7.14沙田衝突｜三男認暴動並令兩警受傷　被判入獄40月至4年

去年7月14日沙田的示威遊行後，同區亦爆發警民衝突，3名男子被指在新城市廣場襲擊警員並參與暴動，其中一名被襲警員，更被打至骨折，左眼出現重影，要轉做文書工作。三男早前認罪，有人求情指只是受現場氣氛影響，失去判斷力，他們今（24日）在區域法院被判，法官指被告在事件中直接襲擊警員，其中一名年僅31歲的警員更嚴重受傷，無法再在前綫工作，認為需判以阻嚇性刑罰，兩名成年人被告須入獄4年，17歲的被告則被判入獄3年4月。

三名被告：梁柏添（24歲，侍應）、龔志遠（51歲，保安員）及李姓男學生（17歲）。所有被告同承認1項暴動罪，而首、次被告另承認多1項暴動罪，二人本再被控有意圖傷人罪，但獲不予起訴。

官重申表達不滿非絕對權利

法官胡雅文指，憲法保障市民享有和平集會的自由，也令公眾人士可藉以批評不公、表達不滿，但這非絕對的權利，一旦涉及暴力、擾亂公眾安寧，超越和平集會的界線，便形同無政府狀態，而有關人士也要受到法律制裁，以保障社會秩序。

法庭不能容忍暴力並要保護公眾

法官續指，暴動會衝擊香港賴以為成功基石及核心價值的法治，若無法保障社會安寧，市民的權利及自由也會受影響。法官一再強調，法庭不能容忍暴力行為。並要保護公眾，因此要就暴動罪判處阻嚇性刑罰，亦要以事件整體的暴力情況作考慮，個人因素只佔少的比重。

法官胡雅文法官胡雅文判刑時指，憲法保障市民享有和平集會的自由，也令公眾人士可藉以批評不公、表達不滿，但這非絕對的權利，一旦涉及暴力、擾亂公眾安寧，超越和平集會的界線，便形同無政府狀態，有關人士也要受到法律制裁。(資料圖片)

現場有人築人鏈將物資傳至高位

法官認為，雖然本案看似是警方進入商場進行驅散，警員張歷恆被分開，所以才突然發生，但其實事件前有人築起人鏈，將物資傳到商場高位，以備不時之需，首被告更積極參與其中，有人更派面罩遮面，第三被告拿了面罩戴上，次被告在進入商場時已戴著面罩。

兩警被包圍並遭殘暴對待

法官指，雖然本案參與暴動的人數比其他案少，但只因受到環境限制，事件暴力程度嚴重，眾人包圍兩名警員，以殘暴手段對待他們，狀態失控。雖然暴動事件未維持長時間，但張傷勢嚴重，也影響了其前途，更對公眾人士造成滋擾，影響公眾、居民及警方間的關係。

不過，法官從各被告的求情信中，看到他們的悔意，所以兩項暴動罪各以5年及6年作為量刑起點，三被告認罪獲三分之一刑期扣減。

+ 12 + 12 + 12

案情指，於2019年7月14日晚上，一眾警員被調派至沙田新城市廣場執勤，但遭大批示威者襲擊。期間警員張歷恆目睹一名同袍被襲，遂上前協助，但遭示威者包圍、拳打腳踢、用雨傘和硬物襲擊。

第三被告曾傘擊打警員超過20次

首及第三被告用雨傘襲擊張，第三被告用雨傘捅和擊打張多於20次，首被告另腳踢張。張被襲約1分鐘，直至其他警員前往營救，次被告則向一名營救的警員擲雨傘。

首及次被告擊打從扶手電梯跌下的警員

另外，警員郭兆恒嘗試協助被襲的警員時，被人從後推倒，從扶手電梯跌了下來，而首、次被告再襲擊跌在地上的郭。

張遇襲後轉文職工作

張被襲後，鼻及左眼出現骨折，而左眼有血腫，雖然他後來接受兩次手術，惟他的左眼視野繼續受到障礙，有陰影和重影，會導致痛楚和頭暈，其鼻骨也出現傾斜，事後要轉為處理文書的工作；郭的頭皮有裂傷，需縫三針，身體另有擦傷和瘀傷，但及後恢復正常工作。

代表三名被告的律師在求情時曾稱，本案受社會氣氛影響，各人因一時衝動而犯案，對各方面，包括社會、傷者及被告都是悲劇，所有人都需要付出代價，惟法官指對這些個人因素只會給予好少比重。

案件編號：DCCC813/2019