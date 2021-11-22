路德會推觀塘酒店過渡屋雙職夫婦可申請　月租約4000元包基本水電

本港住屋問題嚴竣，香港路德會及香港路德會社會服務處推出機構首個酒店式過渡性社會房屋項目「德薈」(THE CONCORDIA)，合共提供30個面積介乎147至185平方呎的單位，可供輪候公屋逾3年或居於不適切居所的雙職夫婦申請入住，租金由3900元至4810元不等，部分房景更可遠晀觀塘海濱，入住期以兩年為限。項目今日起於網上開放申請，目標最快12月中入住。



「德薈」項目位於觀塘偉業街101號IW Hotel，共提供30個單位，由於所有單位本身屬於酒店房間，基本設施齊全，包括備有衣櫃、小型雪櫃、電視、浴室及免費WiFi 。

單位目標對象為雙職已婚夫婦，申請條件必須為輪候公屋逾3年或居於不適切居所，入息要求則跟隨公屋二人申請資格。每月租金為3900元至4810元，費用已包括基本水電費，倘超出用量會按額收費，另有家居用品共享包括吸塵機等，但單位內不可生火，亦不得破壞消防系統，及需遵守入住規條等，暫准居住期上限為兩年。

路德會亦特設理財鼓勵計劃，只要住户入住期間每月儲蓄200元，便可領取同等價值的餐飲現金券於酒店餐廳內使用，路德會會代為保管相關儲蓄，約滿時可全數領回，作為搬遷費用。

「德薈」由即日起接受申請（https://u190.ievent.hk），下月2日晚上11時59分截止，翌日將進行隨機抽籖，中籖者將獲專人通知面見，將積極參與社區服務、有住屋迫切需要、或可盡快入住者等，可獲優先考慮。

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路德會社會服務處行政總裁雷慧靈表示，過渡性社會房屋項目具有意義，尤令居於不適切居所人士受惠，「真係住多一日都嫌多，雖然要長遠解決香港住屋問題，必然有賴多啲公屋、私人參建項目，但起樓需時，依家做得幾多得幾多。」她又提到，機構將於南昌街提供40個酒店式社會房屋單位，料1個月後可公布詳情；另已選址元朗八鄕等興建社會房屋，料2023年落成。

本港房屋短缺問題嚴重，多個社福機構推出過渡性房屋項目，其中九龍樂善堂的「樂屋」，位於土瓜灣，共提供161個單位，亦同屬酒店式房間，面積約120平方呎，供輪候公屋3年或以上的基層家庭，及低收入在職青年申請。每月租金則為3970至4370元，亦已包括750元水電、煤氣及wifi費用，項目早前已截止申請，超額認購逾1.48倍。