疫下結婚平均35萬埋單　調查揭擺酒開支減　新人寧豪買婚戒

結婚是人生大事，疫情無阻新人消費意欲。一項調查發現，新人結婚平均開支35.1萬元，按年微跌2個百分點，其中擺酒使費居首，平均為14.4萬元，按年減19個百分點；緊隨其後的結婚首飾及戒指，與蜜月旅行預算，則分別勁升20及37個百分點，平均埋單價各為9.3萬及4.1萬元。禮金現逆市增長，由過往平均5萬元增至6萬元。

負責調查的機構表示，受疫情影響，新人擺酒規模受政府措施所限，不少新人改將部分酒席開支撥入婚戒洗費，亦期望疫情完結後，可外遊補度蜜月。



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網上結婚資訊頻道「生活易」，於今年8月至10月期間，成功訪問逾千名於今年至2023年間結婚的新人，了解其婚禮籌備情況。

婚宴開支跌幅最大 首飾戒指平均消費9.3萬 逆市升2成

結果發現，新人結婚平均開支35.1萬元，按年微跌2個百分點。87%新人選擇繼續擺酒，婚宴酒席佔結婚開支最高，平均消費14.4萬元，按年下降19個百分點；其次是結婚首飾及戒指，平均消費9.3萬元，接年急升20個百分點。

疫下外遊設限 逾半新人預留蜜月旅行開支 平均為4.1萬

雖然疫情下有外遊限制，不過，仍有逾半新人預留蜜月旅行開支，平均為4.1萬元，按年勁升37個百分點，當中已計及由外地返港的隔離開支。每對新人在婚紗攝影的平均花費19.9萬元，微跌2個百分點。

禮金原封不動3年 今年中位數上升至6萬

至於禮金方面，2018年起其中位數維持至5萬元，調查結果則反映，今年禮金中位數上升至6萬元，按年勁升兩成。

負責調查的機構表示，受疫情影響，新人擺酒規模受政府措施所限，不少新人改將部分酒席開支撥入婚戒洗費。（資料圖片／張浩維攝）

67%新人曾因籌備婚禮與人磨擦 對象包括另一半及父母

調查亦發現，67%受訪新人曾因籌備婚禮，與不同人士產生磨擦，依次為另一半、父母及另一半的父母，分別佔41%、33%及17%。

人情3年來首次零增長 高級酒店平均1500元 酒樓800元

人情方面則自2018年起，首次零增長，高級酒店、酒店、酒樓的人情中位數維持不變，分別是1500元、1000元及800元；私人會所及特色婚宴場地維持在1000元水平，另午間婚宴及西餐廳人情保持在800元，酒會人情中位數則是600元。

調查新增「邀請出席簽紙儀式」及「只派餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴」情況，結果顯示人情中位數分別是300元及100元。

生活易市場部經理周卓盈（右）表示，受疫情影響，新人擺酒規模受政府措施所限，不少新人改將部分酒席開支撥入婚戒洗費，亦期望疫情完結後，可外遊補度蜜月。(陳淑霞攝）

只有55%受訪新人表示有生育打算，29%受訪者仍在考慮，16%則不打算生兒育女；不生育原因分別為「經濟未能負擔」、「二人世界較自由自在」及「社會環境不利小孩成長」，分別是39%、33%及31%。

新人疫下挑戰大 擺酒圍數上限最苦惱

生活易市場部經理周卓盈表示，本港受疫情影響，新人結婚面臨不少挑戰，當中包括擺酒圍數上限，雖然港府近月已放寬婚宴人數上限，可回升至240人，「但係其實都有唔少新人想擺超過20圍」，新人只能根據政策作出相應調整；此外，選擇結婚午宴是近年新興趨勢，「氣氛相對輕鬆，同感覺新潮啲」，亦令擺酒開支按年微跌。此消彼長下，新人亦會相對願意花費於婚戒及蜜月使費。她又表示，年尾是結婚旺季，預期將有更多新人結婚。