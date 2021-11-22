新冠疫苗｜打針後探病安排擴至兒童青少年精神科　每周最多探兩次

醫管局周五（26日）起擴展特別探訪安排至公立醫院的兒童及青少年精神科病人，探訪的病人家屬必須完成接種兩劑新冠疫苗不少於14天。醫院會根據病人的臨床情況及病房實際運作情況，安排一名家屬於指定時段探訪，每星期探訪一至兩次，病人家屬必須經由病房職員預約探訪登記。
醫管局表示，有關特別探訪安排適用於已離開觀察區域的18歲以下兒童及青少年精神科病人，病房職員未來數日會主動聯絡病人家屬作出安排。探訪人士可在探訪前24小時內，透過醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」內的「醫院探訪二維碼」，預先填寫健康申報表，並須向病房職員出示系統發出的二維碼。
家屬須完成接種兩劑疫苗 且不少於14天
疫苗接種要求方面，安排將與急症及專科醫院特別探訪安排一樣，即探訪兒童及青少年精神科病房的病人家屬，必須完成接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗不少於14天，以盡量減少院內病人及員工受感染的風險。
醫管局又指，會繼續密切留意疫情發展，適時檢視將有關醫院特別探訪安排擴展至其他的精神科病人，同時希望病人家屬理解在目前的疫情下，探訪安排會有所局限，醫院會繼續在可行情況下為病人安排恩恤或視像探訪。
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