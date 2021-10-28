第三針｜長者關注打齊針定義　社協：只打兩針可否去老人院探訪？

衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會昨舉行聯席會議，委員會建議三類人士須補打第三針，免疫力弱者優先，其次是逾60歲長者、醫護人員或長期病患等高風險人士。

社區組織協會幹事連瑋翹今(28日)於港台《千禧年代》表示，已收到不少長者查詢預約安排，亦有長者關注日後僅打兩針是否仍符合完成接種要求，憂慮影響探訪老人院情況。有聽眾則擔心補打加強劑情況沒完沒了，「究竟之後仲要打多幾多針？」



衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員建議三類人士須補打第三針，包括年逾60歲的長者。(資料圖片)

連瑋翹指，今早起已收到長者查詢打第三針情況，包括預約安排，由於已有接種兩劑的經驗，長者較少出現對身體的疑慮。他又形容，大部分長者反應正面，認為可助放寬社交措施及早日通關，不過，與此同時，有長者亦憂慮落實打第三針後的社交距離措施實際操作，包括只接種兩針是否仍被視作完成接種，倡政府盡快交代詳情，「未打加強劑當唔當呢？係咪仲可以去老人院探訪？」

他又指，疫情已見平穩一段時間，長者陸續出現抗疫疲勞，港府或需思考如何鼓勵未接種長者，「會唔會係放寬社交距離措施係誘因呢？」

連瑋翹指，長者陸續出現抗疫疫勞，港府或需思考如何鼓勵未接種長者打針。(資料圖片)

聽眾陳先生指，自己已接種兩針，早前前往英國後確診，期間曾自我隔離10日，回港後亦有檢疫21天。他擔心接種加強劑的情況沒完沒了，「 點解仲要打第三針？對身體有無問題呢？」；聽眾董女士則指，丈夫接種兩劑復必泰的10日後曾經暈倒，認為是副作用所致，她認為至今未有解說此類人士是否適宜打第三針，期望可獲相關資訊釋疑。