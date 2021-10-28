第三針｜長者關注打齊針定義　社協：只打兩針可否去老人院探訪？

衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會昨舉行聯席會議，委員會建議三類人士須補打第三針，免疫力弱者優先，其次是逾60歲長者、醫護人員或長期病患等高風險人士。
社區組織協會幹事連瑋翹今(28日)於港台《千禧年代》表示，已收到不少長者查詢預約安排，亦有長者關注日後僅打兩針是否仍符合完成接種要求，憂慮影響探訪老人院情況。有聽眾則擔心補打加強劑情況沒完沒了，「究竟之後仲要打多幾多針？」
連瑋翹指，今早起已收到長者查詢打第三針情況，包括預約安排，由於已有接種兩劑的經驗，長者較少出現對身體的疑慮。他又形容，大部分長者反應正面，認為可助放寬社交措施及早日通關，不過，與此同時，有長者亦憂慮落實打第三針後的社交距離措施實際操作，包括只接種兩針是否仍被視作完成接種，倡政府盡快交代詳情，「未打加強劑當唔當呢？係咪仲可以去老人院探訪？」
他又指，疫情已見平穩一段時間，長者陸續出現抗疫疲勞，港府或需思考如何鼓勵未接種長者，「會唔會係放寬社交距離措施係誘因呢？」
聽眾陳先生指，自己已接種兩針，早前前往英國後確診，期間曾自我隔離10日，回港後亦有檢疫21天。他擔心接種加強劑的情況沒完沒了，「 點解仲要打第三針？對身體有無問題呢？」；聽眾董女士則指，丈夫接種兩劑復必泰的10日後曾經暈倒，認為是副作用所致，她認為至今未有解說此類人士是否適宜打第三針，期望可獲相關資訊釋疑。
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