富豪機場酒店現空氣傳播　首患者戴「自私口罩」疑開房門時播毒

赤鱲角富豪機場酒店疑出現空氣傳播！衞生防護中心指，一名36歲男子和一名62歲男子於該酒店5樓檢疫，兩人住在斜對面房，其後二人先後確診，基因排序結果顯示二人病毒基因完全相同，因此懷疑酒店出現傳播。港大微生物學系講座教授袁國勇今晚（22日）到場視察，指36歲男子開房門時有一半時間無戴口罩，即使有戴口罩，亦只是戴了「氣閥口罩」，這款口罩不能阻止帶病毒的空氣噴出，被稱為「自私口罩」，袁國勇呼籲市民不應戴這類口罩。



衞生署：兩患者病毒基因完全相同

衞生署衞生防護中心傳染病處流行病學科首席醫生歐家榮表示，第12388宗個案是一名36歲印度男子，他在11月11日由南非來港，於富豪機場酒店5112號房檢疫，在11月13日採集的樣本呈陽性，CT值是18，病毒量高。第12404宗個案是一名62歲中國男子，11月10日由加拿大來港，住在5111號房，直到入住第九日、即11月18日才檢測到陽性，該次樣本CT值是19至20，病毒量亦高。二人都感染到N501Y變種病毒，今天的基因分析結果顯示，二人病毒基因完全相同。

歐家榮稱，兩個個案共同出現於酒店的時間是11月11日至14日，現時懷疑該段期間出現了傳播。

袁國勇：戴氣閥口罩患者開門時播毒

袁國勇指，估計36歲男子是源頭個案，因為他自稱檢疫期開房門時，一半時間都沒有戴口罩，閉路電視亦證實了他的說法；即使他有戴口罩，因他所戴的是「氣閥口罩」，雖然可以過濾吸入的空氣，但不能過濾病人自身噴出的空氣，因此仍可能將病毒傳播至走廊空氣之中，而他開房門取餐、扔垃圾、取物件等，一天或開門達到6次。

袁國勇續指，由煙霧測試見到，雖然房門上方三分之二的空氣是由走廊吹入房間，達到負壓，但下方三分一的空氣可以由房間吹出走廊，病毒始終有機會透過擾流效應傳出走廊。加上於兩個房間附近的空氣較為靜止，病毒飄出來後，可以停留一段時間；另5樓有150間房，但只有兩部空氣清新機，並不足夠。他指，雖然未能完全排除其他可能性，但目前相信屬於空氣傳播的機會最大。

促如見戴「氣閥口罩」即要求更換外科口罩

袁國勇表示，所有市民不應再使用「氣閥口罩」，而應戴外科口罩，呼籲航空公司職員、海關、衞生署人員、酒店職員如見到有旅客使用這款口罩，應勸喻他更換；另機電工程署認為該酒店應在5樓放置6部空氣清新機，以及在四個角落增加鮮風供應。至於房間的負壓問題，袁國勇指該酒店在1999年落成，或因當年法例的要求，抽送僅達到10至11，但現時法例已經要求達到18，因此需要改善。他稱，現時有規定所有檢疫人士開房門時需戴口罩，認為如有人發現，應警告無戴口罩的人士。

與兩患者相連12個房間住客要再檢疫14日

歐家榮稱，在11月11日至14日期間，有28名檢疫人士出現在這個可能傳播的環境當中，當中7人仍在檢疫，21人已經完成檢疫並進入社區，當局已經聯絡到他們。他稱，由於兩間房的左邊三個房間和右邊三個房間的人士較為高危，會要求他們檢疫多14天，以11月15日作為第一天去計算，涉及12個房間，但未知當中有多少人已進入社區。

另外，當局已於上周在5樓取了87個環境樣本，包括兩個房間的梳化、桌椅、走廊等，其中在5112號房的39個樣本中有5個陽性；而在5111號房的39個樣本中就有20個陽性；走廊樣本則屬陰性。

▼11月21日愉景灣旭暉閣封區檢測▼

