野豬爭議｜林超英：麻醉下人道毀滅可能係最舒服死　人類有權自衞

漁護署誘捕及人道毁滅深灣道野豬新策略惹爭議，不過，鄉郊基金主席、前天文台台長林超英今早（23日）在電台節目表示，山頭太多野豬，對人類及樹木等生態造成災難性影響，罪魁禍首是屢勸不改餵飼野豬的市民，令野豬不斷闖進市區，危及市民性命：「如果嗰個（被野豬襲擊輔警）係細路嘅話，攞命㗎喎，喺咁嘅情況之下，人類有權自衞㗎喎」。

他又形容以麵包作餌引誘野豬出沒，如同在家中設捕鼠器捉老鼠，又以滅蚊為例，噴曬蚊怕水亦會殺死不少微生物和細菌，強調難以針對一隻野豬擊殺，對於獵殺的不人道爭議，他則指「喺麻醉情況之下，其實對隻豬嚟講可能係最舒服死，可能係唔自然死啫」，比病死的痛苦更少，促請市民不要再以人類的角度看待此議題。



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籲市民全面看清野豬爭議 從生態平衡角度出發

林超英在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，自己一向很關心自然保育，認為市民應全面看清整個野豬爭議，從生態平衡的角度去看這個問題，形容動物「食嚟食去」，但亦有權自衞，整個生態是鬥爭。

野豬過多損害生態 農民亦受影響

林超英指今次事故是因「野豬多過頭，山上佢唔夠食，然後又有人走去餵佢，發覺原來市區都行得入嚟，結果變咗人同佢哋嘅距離好近，然後有事有啲矛盾咪會出事。」他又指野豬過多，亦會在樹木中胡亂覓食，損害生態，新界農夫亦慘遭影響。

認同漁護署做法 林超英：做自然界所有人會做嘅自衞動作

他提到輔警被野豬咬傷事件：「如果嗰個係細路仔嘅話，嗰次攞命㗎喎，喺咁嘅情況之下，人類有權自衞㗎喎。」林超英認為將野豬人道毁滅政策合理，認同漁護署做法：「我哋去砌嗰啲會製造矛盾、出現事故嗰啲，我覺得係自然界入面，所有事物做嘅自衞行動嚟，我覺得漁護署係做咗自然界所有會做嘅……作為人類嚟講，作為自衞嘅嗰個動作。」

如果嗰個係細路仔嘅話，嗰次攞命㗎喎，喺咁嘅情況之下，人類有權自衞㗎喎。 鄉郊基金主席、前天文台台長林超英

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形容麵包誘野豬如家中放餌捉老鼠 屬一種自衞方法

被問到用麵包利誘在深出的野豬出沒仍是否人道，林超英形容「呢個係好普通，我哋自衞嘅情況嚟」，他又以老鼠為例，若在家中出沒，也會在老鼠籠中放餌捉老鼠，再三強調，「呢個係自衞嘅一種方法」。

林超英指有理由重啟狩獵隊 另建議將野豬送願意接收國家

他又反駁坊間指以麵包利誘是改變野豬習性的說法，並以疫情作比例，指在消毒過程中，難免會殺滅對人體無害的細菌和病毒，「你喺自衞過程當中，有時係無辦法針對性對住嗰一刻傷害你嘅人，係會有一啲周邊嘅傷害」，又指當局現時是有理由重啟狩獵隊，並建議其他可行方向，包括將野豬送往海外願意接收的國家。

林超英。（資料圖片 / 何家達攝）

對於捕殺手法被批不人道，林超英又指「人唔人道係人嘅概念，野豬喺野外，佢有好多種死法，可能係餓死、發炎、病死，可能豬都有癌症，佢會好痛苦咁死，但喺呢個情況之下，係喺麻醉情況之下，其實對隻豬嚟講可能係最舒服死，可能係唔自然死啫。」

人唔人道係人嘅概念，野豬喺野外有好多種死法，可能係餓死、發炎、病死，可能豬都有癌症，佢會好痛苦咁死，喺麻醉情況下，其實對隻豬嚟講可能係最舒服死，只係唔自然死啫。 鄉郊基金主席、前天文台台長林超英

林超英促反思誰是罪魁禍首：去餵野豬嘅人早已造成問題

他又指，市民不應矛頭一面倒指向漁護署，反而應思考誰是罪魁禍首，「其實呢個係好耐以嚟嗰啲……好罔顧生態平衡，走去餵野豬嘅人早已造成嘅問題」，形容這才是問題的根源，「呢班𠵱家畀人捉咗嚟毀滅嘅豬，造成呢個結果嘅人就係嗰班好唔聽話，走去餵野豬嘅人，就唔好去瀨捉野豬嘅人」。