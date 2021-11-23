通關｜梁子超：公共交通高危無追蹤成缺口　料商統一兩地檢疫要求

政府擬要求所有食肆須使用「安心出行」程式，預料最快今（23日）公布本周內推行措施。呼吸系統專科醫生梁子超早上表示，食客進食時會除下口罩，加上食肆環境較狹窄，因此屬於高危處所，需要較好的追蹤系統。惟另一高危的公共交通工具，卻一直是追蹤「缺口」，建議政府考慮加入藍牙技術，自動追蹤市民的行蹤。

今日是內地專家團訪港考察的尾聲，梁子超認為，內地專家主要憂慮輸入個案來源，因此首個行程先到機場巡視，認為機場如何分隔國內和國外航班是考驗，而本港與內地在指定群組豁免檢疫上有較大差距，包括本港機組人員毋須隔離致爆疫，相信內地專家團會探討雙方能否統一要求。



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梁子超今早出席港台節目《千禧年代》形容，食肆環境較細，食客脫下口罩進食時，會有近距離飛沫和空氣傳播風險，因此要有好的追蹤系統。惟有關措施應在環境較狹窄、人流較少地方使用，而商場則因範圍大，「掃與唔掃冇接觸風險喺度。」他又擔心排隊掃瞄二維碼，反而會造成人流擠塞，會引起更大接觸風險。

梁續稱，公共交通工具至今無強制使用安心出行，惟車廂內非常擠迫，或成為防疫「缺口」，強調市民乘車時雖然不可進食，但人多擠迫時，仍會產生病毒傳播風險，建議政府加入藍牙技術，在安心出行應用程式中，自動記錄有關行蹤。

▼11.21內地專家團巡視機場及臨時醫院▼



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另外，內地專家團上周六（20日）起，一連四日在港考察，到訪本港防疫設施，商討通關事宜。梁子超表示，專家團行程涵蓋多個範疇，形容「多方面都有睇」，首站先去機場亦是預期之中，因為機場是輸入個案的來源，尤其是南京機場曾爆疫，牽連多個省市，令內地當局全面收緊機場防控，預料日後本港機場如何分隔國內和國外航班，亦是一個重大考驗。

他續指，本港只得一個機場，政府要研究如何在人流和物流上分隔國外和國內航班，又指本港與內地現時在指定群組豁免檢疫安排上，有較大差距，包括內地要求機組人員隔離14日後才可走出社區，惟本港欠缺有關措施，相信內地專家團今次的考察，將探討雙方能否統一要求。

▼11.21內地專家團巡視啟德社區會堂個案追蹤辦公室▼



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料通關初期每日配額僅1,000人左右

至於通關安排，梁子超表示，近兩年的疫情已堆積大量需求，但初時仍要測試風險，因此配額不會太高，估計會在1,000人左右，亦會規限較急需的人士申請，包括商務和家庭需求，強調「一定唔夠㗎喇，好難做」，初步一定僧多粥少，但強調現時並非不能北上，只是需要檢疫，通關措施是要方便急着到內地，無法長時間檢疫的市民。