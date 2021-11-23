新冠肺炎．11.23｜強制使用安心出行12.9日起擴至所有食肆、戲院

衞生防護中心今日（23日）公佈新增6宗輸入個案，其中5人帶有L452R變種病毒，包括一名與兩名家人由巴基斯坦抵港的6歲男童，3人抵港後在機場檢測時確診。今日初步確診個案少於5宗。



本港昨日（22日）新增三宗輸入個案，全部涉及變異病毒株感染，包括一名外遊美國一周後返港23歲青年，累計增至12,405宗。昨初步確診個案則少於10宗，包括一名前往英國兩周、於本周日（21日）抵港時被驗出對病毒呈陽性的摩根士丹利銀行亞洲有限公司27歲女職員。



至於正在本港進行四日防疫考察的內地專家團，行程今日（23日）來到尾聲，或為兩地通關帶來新進展。據悉，內地專家傾向接受本港沒有追蹤功能的「安心出行」紀錄行蹤安排，而為期兩周的防疫措施將於明晚（24日）午夜屆滿，政府最快今日（23日）公布所有食肆本周四（25日）起，食客進入時必須掃瞄安心出行，不能再「填紙仔」。



安心出行｜350間A類食肆未有二維碼 睇戲非必需 難料票房影響

【23:18】政府公布由12月9日起，所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所，進入人士都必須使用「安心出行」流動應用程式，即市民未來進入所有食肆、戲院、健身中心、主題公園，觀賞演唱會等，都不能再「填紙仔」。

稻苗學會會長黃傑龍指，措施對食肆影響肯定會有，但「幾大幾細」要實施後才能評估，相信對A類食肆（每枱2人、堂食下午6時）影響最大，因現時該批約350間的食肆，連安心出行二維碼都沒有，需要在實施前的這兩個星期處理好。

高本恩、潘烈文、蕭傑恒等學者獲獎 表揚在新冠肺炎研究所作貢獻

【22:03】食物及衞生局今天（23日）舉辦兩年一度的衞生醫護研討會，為表揚研究人員在新冠肺炎研究所作出的貢獻及慶祝醫療衞生研究基金成立十周年，研討會上頒發了兩項特別獎項。其中獲得「2019冠狀病毒病卓越研究隊伍獎項」的包括高本恩、黃秀娟、潘烈文、蕭傑恒、張彤等學者。

▼11月23日強制檢測公告▼



強制檢測｜鰂魚涌小學等5校爆流感上榜 港威翡翠拉麵小籠包覆檢

【21:19】食物及衞生局今晩（23日）發出強制檢測公告，本港再有5間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，故有關學校或指明級別被納入強制檢測公告，包括三間幼稚園及鰂魚涌小學一年級和天主教聖華學校六年級。相關人士須於11月25日或之前接受檢測。

早前一名意大利經卡塔爾抵港的15歲少女確診，強制檢測公告列明，她曾到訪的尖沙咀港威商場「翡翠拉麵小籠包」要再度接受強制檢測。

現時已接種第一針的人口為471萬人，佔合資格接種人口的70%。（網站截圖）

新冠疫苗︱接種率終達70% 專家倡軟硬兼施推動長者盡快打針

【20:55】新冠疫苗接種計劃自今年2月底開始推行，特首林鄭月娥本來期望9月底可以達到七成的接種率，不過最終在11月23日才達致原定目標，延誤超過1.5個月。



新冠肺炎仍然肆虐全球，專家早就明言，70%接種率並不足夠，香港下一階段應該設下甚麼接種率作為目標？呼吸系統科醫生梁子超認為，香港長者接種率尤低，政府應該設下長者接種率的目標，更應同時設下時限，「要有死線，如果做唔到，係咪可以有獎勵，或者更多限制。」中大呼吸系統科講座教授許樹昌就認為，政府應盡快提升接種率及推動第三針的接種，以準備通關和減低第五波爆發的風險。

▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



+ 21

安心出行︱12.9起進入食肆、戲院、主題公園等場所必須使用

【18:47】政府宣佈由12月9日（即再下一輪社交距離措施的生效日期）起，使用「安心出行」流動應用程式的規定將擴展至所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所，包括餐廳、健身室、戲院、主題公園等。屆時，所有進入有關處所的顧客或使用者均須先使用「安心出行」掃描場所二維碼。

+ 2

香港國際七欖賽五度延期虧損兩億 欖總宣布節流方案裁12人兼減薪

【19:01】原定於本月舉行的「香港國際7人欖球賽」，受疫情影響一再押後，香港欖球總會早前宣布需再度延期逾半年，至明年11月。欖總今日表示，為撥備3000萬港元以維持營運，需要進一步削減開支，包括裁減12個全職職位，其他員工進一步減薪，辦公室空間亦會即時縮減。



欖總早前曾透露，自疫情爆發至今，已累計虧損2億元，「香港國際七人欖球賽」連番延期，亦耗盡財政儲備。

▼11月22日強制檢測公告詳情▼



+ 9

通關｜內地專家團四日考察行程於疫苗接種中心結束 聶德權送別

【17:15】內地專家團上周六（20日）來港進行一連四日考察，為通關做準備，今日（23日）為考察最後一日，專家團今早分兩批，到太古坊萬寧藥房、以及杏花邨一間醫務中心視察，其後又轉往小西灣漢華中學，視察學生使用「安心出行」流動應用程式的情況。衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午陪同各人，到西營盤中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心視察，公務員事務局局長聶德權更提前20分鐘到場打點、迎接專家團，各人逗留約1小時後離開，並於稍後時間離開香港。

安心出行｜勢擴至全港食肆強制使用 餐廳料外賣增多將加人手應付

【17:02】港府預告使用「安心出行」範圍或將延伸至所有食肆，有餐廳表示，將會妥善跟從相關要求，但預期會有更多客人選擇外賣，會因應情況加派人手；有長者指，自疫情以來寧願幫襯外賣店，免到人多地方增傳播風險，又認為措施不應一刀切，應保留彈性，予長者及有需要人士可以填紙仔登記：「好多老人家都無智能手機。」

政府預告即將擴大強制使用「安心出行」範圍，料將延伸至所有食肆。（張浩維攝）

安心出行｜旺角熟食市場冷清 老闆冀所有食肆強制掃碼客人會回流

【16:4】港府月初強制所有政府場地必須使用「安心出行」，包括街市及圖書館等，毗鄰朗豪坊的旺角熟食市場，生意首當其衝下跌。有餐廳老闆表示，自新措施推行後，人流明顯減少，最少損失兩至三成生意額，亦有不少客人大嘆安排麻煩；另一老闆則指，疫情、限坐令以及「安心出行」接踵而來，形容是三重打擊，經營困境前所未見。

+ 2

通關︱消息：周四對接會議主要商討技術問題 會議後有望拍板落實

【16:42】特首林鄭月娥今天（23日）表示，中港將於會本周四（25日）在深圳舉行第二次專家對接會議，商討通關事宜。有消息指，該次會議主要涉及技術問題，不涉科學議題，因此香港的4名政府專家顧問未有獲邀出席。



另有消息指，在當日會議上，內地專家團會分享一連四日在香港視察的情況，討論有無需要改善之處，或可在該次會議後拍板落實「局部通關」。

新冠肺炎｜今增6宗輸入 阿聯酋航空違例禁從迪拜及曼谷抵港兩周

【16:20】衞生防護中心今日（23日）公佈新增6宗輸入個案，其中5人帶有L452R變種病毒，包括一名與兩名家人由巴基斯坦抵港的6歲男童，3人抵港後在機場檢測時確診，男童則在抵港同日出現發燒病徵。另外，今日初步確診個案少於5宗。

【10:35】內地專家團今日進行最後一日訪港考察行程，早上分組到不同地點視察，包括到太古坊一間社區藥房及杏花邨一間醫務中心視察，了解醫務中心疫苗接種安排，同行的包括衞生防護中心傳染病處主任張竹君等人，之後他們轉到小西灣漢華中學了解學校的防疫安排。

通關｜梁子超：公共交通高危無追蹤成缺口 料商統一兩地檢疫要求

【10:19】政府擬要求所有食肆須使用「安心出行」程式，預料最快今（23日）公布本周內推行措施。呼吸系統專科醫生梁子超早上表示，食客進食時會除下口罩，加上食肆環境較狹窄，因此屬於高危處所，需要較好的追蹤系統。惟另一高危的公共交通工具，卻一直是追蹤「缺口」，建議政府考慮加入藍牙技術，自動追蹤市民的行蹤。



今日是內地專家團訪港考察的尾聲，梁子超認為，內地專家主要憂慮輸入個案來源，因此首個行程先到機場巡視，認為機場如何分隔國內和國外航班是考驗，而本港與內地在指定群組豁免檢疫上有較大差距，包括本港機組人員毋須隔離致爆疫，相信內地專家團會探討雙方能否統一要求。

【10:03】特首林鄭月娥指，昨日接到港澳辦通知，第二次對接會議本周四在深圳舉行，港方會由政務司司長李家超率領。而東京奧運國家隊運動員，亦會於12月3日至5日訪港。

林鄭月娥表示，昨日接到港澳辦通知，第二次對接會議本周四在深圳舉行，港方會由政務司司長李家超率領。（梁鵬威攝）

安心出行｜黃家和料全港食肆本周強制用 倡同步放寬B類營業限制

【09:30】政府擬要求所有食肆須使用「安心出行」程式，預料最快本周推行，以提供條件與內地通關，餐飲聯業協會會長黃家和今早（23日）表示，業界大致同意改用「安心出行」，相信能遏止食客在「填紙仔」時報稱虛假資料，令食肆受諸連，認為現時市民已續漸習慣使用安心出行，對食肆的影響僅屬短期。



他又透露，早前已向政府提出反建議，希望新措施推出後，能放寬B類食肆的營業限制，包括延長營業時間至午夜12時、將每枱相隔1.5米放寬至1.2米。他又希望政府能維持放寬對長者、小童，以及殘疾人士的豁免，方便無法使用安心出行或智能電話的市民用餐。

強制檢測｜8間學校爆流感 聖公會東涌幼兒學校、籽苗幼稚園上榜

【00:01】食物及衞生局發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處19個指明地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

其中7處涉及一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案。患者為一名27歲女病人，居於上環永樂街72-76號永利大廈。她於11月7日前往英國，離港前於11月6日進行的毒病檢測結果呈陰性。她從英國經航班VS206於11月21日（昨日）抵港，在機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陽性，病人沒有病徵，Ct值少於30，即病毒量相當低，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。

強制檢測│大摩女職員初確診 ICC、跑馬地香港足球會等7地點上榜

患者在尖沙咀環球貿易廣場（ICC）37樓摩根士丹利銀行亞洲有限公司(Morgan Stanley Asia Pacific，簡稱大摩)工作，最後上班日期為11月3日。她於4月21日及5月12日於香港接種兩劑復必泰。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住、工作和曾到訪的地點已納入強制檢測公告，除了患者住所及工作公司，尚有中環食肆扒房 La Vache!、Honky Tonks Tavern、 H Queen’s 3樓 ICHU和清水灣大坳門村泰式私房菜AMTARDA ，以及跑馬地香港足球會。

+ 7

▼11.22 內地專家團考察天水圍醫院▼



+ 1

▼11.22 內地專家團考察梁顯利油麻地社區檢測中心▼



+ 7

【昨日總覽】新冠肺炎．11.22｜大摩ICC女職員訪英兩周返港初確診 7處所強檢

富豪機場酒店現空氣傳播 首患者戴「自私口罩」疑開房門時播毒

港府周二起不接受抵港人士深喉唾液樣本 須直達社區檢測中心檢測

通關｜田北辰消息：內地允香港無追蹤碼 條件寬鬆 名額先到先得

通關｜內地專家團兩日視察約10處所 周二落區了解人群聚集管理

安心出行│ 長者安居協會收300個求助 多涉對強制掃碼措施感混淆

新冠肺炎｜新增3宗輸入個案全帶變種病毒 1印傭1菲傭抵港後確診

新冠疫苗｜12至17歲青年12.2起可優先接種科興 將為學校提供接送

科興疫苗｜研幼童皮內注射抗體或更高 劉宇隆：年紀最小4歲女童

新冠疫苗｜打針後探病安排擴至兒童青少年精神科 每周最多探兩次

圍封檢測｜愉景灣蘅峯旭暉閣完成強檢 約270人交樣本 無人確診

New TV搞跨年演唱會以草蜢撼旅發局MIRROR 票價最貴2千可抽Tesla

消費券｜八達通最後一期1000元最快12.16可領取 須符合一個條件

疫下結婚平均35萬埋單 調查揭擺酒開支減 新人寧豪買婚戒

▼11月21日愉景灣旭暉閣封區檢測▼

