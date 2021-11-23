通關︱消息：周四對接會議主要商討技術問題　會議後有望拍板落實

特首林鄭月娥今天（23日）表示，中港將於會本周四（25日）在深圳舉行第二次專家對接會議，商討通關事宜。有消息指，該次會議主要涉及技術問題，不涉科學議題，因此香港的4名政府專家顧問未有獲邀出席。

另有消息指，在當日會議上，內地專家團會分享一連四日在香港視察的情況，討論有無需要改善之處，或可在該次會議後拍板落實「局部通關」。



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有消息指，政府4名專家顧問今次未有獲邀參與對接會議，是因為該次會議不涉科學議題，僅會討論通關的技術問題。另有消息人士指，內地專家團屆時會分享一連四日在香港視察的情況，討論有無需要改善之處，或可在該次會議後，便正式拍板落實「局部通關」，但未必會即時公佈通關詳情。

特首今早被問到通關確實日期、熔斷機制安排及初步配額等，她指目前正商討有關細節，難以具體回應，越快通關越好，但須逐步有序通關，所有關口不會一次過開放，亦肯定有配額制，到有風險引致本地爆發，便需要啟動熔斷機制。