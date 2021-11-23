通關︱第二次對接11.25舉行　通關後設熔斷機制　林鄭：訊息正面

內地防疫專家團一連四日訪港考察，特首林鄭月娥今（23日）出席行會前，形容專家來港對兩地通關爭取早日與有序免隔離通關至為關鍵。她又透露，已收到港澳辦通知，第二次兩地專家對接會議，將於本周四在深圳舉行。香港團隊由政務司司長率領。



林鄭指，這些都是非常正面的訊息，熱切期盼可以早日向社會公布通關詳情。對於下月19日舉行的立法會選舉，她預告將於多個已關閉的邊境口岸設立票站，換言之不包括正在使用的深圳灣口岸，屆時居內地港人可到這些票站投票，採取閉環式運作，須預先登記，投完票即日返回內地。



通關須逐步有序 將設熔斷機制

【11:15】被問到通關確實日期、熔斷機制安排及初步配額等，林鄭說目前正商談有關細節，難以具體回應，越快通關越好，但須逐步有序通關，所有關口不會一次過開放，亦肯定有配額制，到有風險引發本地爆發，便需要啟動熔斷機制。至於是否將強制所有食肆顧客使用安心出行，林鄭指食衞局稍後會公布。

煽惑投白票？記者提問不犯法

【11:00】被問到煽惑投白票問題，林鄭指全國人大決定之下，特區政府要依法處理破壞選舉的行為，處理煽惑他人投白票、不投票等，並由律政司獨立作檢控決定，強調不會說記者在現場問一問白票問題就犯法的情況，香港是「法治社會」。

被問到防疫規定對大型體育活動的影響，林鄭指疫情影響下當然不會完全正常舉行活動，舉行什麼活動都要視乎性質、疫苗的接種率等因素，她當然希望運動活動可以盡快恢復舉行。

通關非某方刁難 最大考慮感染風險

【10:55】有記者問到目前通關進度和出現甚麼阻滯，以及是否肯定可落實口岸票站。林鄭月娥指，兩地討論逐步有序通關不存在阻礙，而是視要乎實際情況，從整體確診個案及市民可自由活動等來看，對比全世界，香港與內地的防疫工作相對成功。她稱，兩地最大考慮是感染風險，並非某方提出難題，經過對接會議及視察工作等，內地專家對香港防疫工作的問題得以澄清，包括了解到機場情況及檢測待行安排等。

她說，應該能做到口岸票站安排，強調純屬便利措施，與提升投票率無關，亦相信對投票率影響不大。對於有人提出以加權方式計算出立法會選舉的綜合投票率，林鄭稱，她反對改變投票率計算方式，最大型選舉應沿用慣常做法且市民接受的方式，下月立法會選舉將按界別計算投票率，完全沒有想過其他方法。

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12.19不可能正常通關 須設口岸票站

【10:50】林鄭月娥有四項宣布。其一，昨日接到港澳辦通知，第2次為通關作準備的專家對接會議本周四在深圳舉行，港方會由政務司司長率領。

其二，內地港人在口岸投票問題，由於今次選舉有一定的複雜性，需要3.8萬人員負責，且每一個議席都有競爭，12月19日前沒可能做到「正常的通關」，政府已積極研究安排，相信一定做到。初步而言，口岸票站將設在一些本身已關閉的邊境管制站，投票者需要預先登記，困難之處在於如何令選民投票回內地後豁免檢疫14天，中央很願意幫忙。她預告，投票過程一定是閉環式，選民不可離開票站，投完後要馬上折返內地。

其三，國家體育總局已接受港府邀請，安排今次東京奧運健兒來港，時間在12月3日至5日，約有30人，分別來自12個運動大項，包括百米飛人蘇炳添、乒乓球手馬龍等，回歸後每次奧運過後都有內地奧運金牌得主訪港，而今次國家和香港都有好成績，相信今次運動員訪港都會引起大家的強烈反應。由於疫情關係，相對過往幾次，未必有那麼大量可近距離接觸的機會，政府正爭取多場公開活動，包括體育示範、綜合表演等，一有詳情會盡快公布。

其四，林鄭接下來周日將離港外訪，前往湖北武漢，商談高層合作機制，隨團的包括政務司司長、民政事務局局長、創科局局長、政制及內地事務局副局長。她指，去年武漢封城期間，本港駐武漢辦事處協助了很多，武漢政府也幫了很多，今次會一併表達感謝。