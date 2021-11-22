通關｜內地專家團兩日視察約10處所　周二落區了解人群聚集管理

港府正與內地商討兩地通關事宜，內地專家團已展開一連四日考察，到訪本港防疫設施，明日（23日）將踏入行程尾聲。專家團昨日及今日的行程相當緊湊，先後視察香港國際機場、臨時醫院、檢疫酒店、社區檢測中心等約10個處所，了解本港防疫流程及設施，暫未有回應傳媒提問。據了解，他們明日（23日，星期二）將到個處所了解人群聚集管理及使用安心出行情況。



▼11.21內地專家團巡視機場及臨時醫院▼



+ 3

次日主要了解「外防輸入」工作

內地疫情防控專家團抵港首日（20日），即出席港府安排的簡介會。翌日（21日）行程開始變得緊湊，全程由食物及衞生局局長陳肇始及衞生防護中心傳染病處主任張竹君陪同。專家團早上先到香港國際機場，實地了解機場「外防輸入」工作，包括內地航班及國際航班的分隔措施、機場員工已接種疫苗及接受加密檢測的要求等。專家團亦到訪食環署食物安全中心設於機場國泰航空貨運站內的食物檢驗辦事處，考察抽驗進口冷凍食品的工作。

專家團其後到訪北大嶼山醫院香港感染控制中心，了解醫管局在治療新冠確診病人的安排；又到一間位於東涌的餐飲處所，考察適用於餐飲處所的防疫措施及限制。

▼11.21內地專家團巡視竹篙灣檢疫中心▼



+ 1

下午時分，專家團到訪港珠澳大橋香港口岸，考察旅客及貨車的檢疫、出入境手續及清關安排，再視察大嶼山竹篙灣檢疫中心，了解最新運作情況。專家團最後一站到訪設於啟德社區會堂的衞生防護中心個案追蹤辦公室，了解中心就確診個案進行的流行病學調查及接觸者追蹤工作。

▼11.21內地專家團巡視啟德社區會堂個案追蹤辦公室▼



+ 1

第三日專家團到6個地方視察

踏入第三日行程，專家團早上先到灣仔帝盛酒店，了解其運作模式及操作流程。專家團其後到訪位於梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心，了解其運作、服務安排及採樣流程。專家團隨後轉往大埔，到訪華大基因實驗室，了解其運作及聽取本港最新病毒檢測能力的簡報。

▼11.22 內地專家團巡視梁顯利油麻地社區中心▼



+ 7

至下午專家團到訪葵青貨櫃碼頭，考察碼頭貨物運作流程及聽取防疫措施介紹，包括對高風險及高暴露碼頭前線人員的管理和檢測安排。最後，他們到訪天水圍醫院及天水圍（天業路）社區健康中心，聽取醫院管理局人員介紹在公立醫院急症室的分流及應診安排，以及一旦病毒在社區範圍傳播時須採取的應變計劃。

▼11.22 內地專家團巡視天水圍醫院▼



+ 1

今次訪港內地疫情防控專家團，由國務院港澳事務辦公室和國家衞生健康委員會組織。成員包括港澳辦交流司副司長劉文達、國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華、國家疾控中心病毒學首席專家董小平 ，以及廣東疾控中心副主任何劍峰等，還有中聯辦官員、深圳和珠海的專家。