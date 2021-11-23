香港國際七欖賽五度延期虧損兩億　欖總宣布節流方案裁12人兼減薪

原定於本月舉行的「香港國際7人欖球賽」，受疫情影響一再押後，香港欖球總會早前宣布需再度延期逾半年，至明年11月。欖總今日表示，為撥備3000萬港元以維持營運，需要進一步削減開支，包括裁減12個全職職位，其他員工進一步減薪，辦公室空間亦會即時縮減。

欖總早前曾透露，自疫情爆發至今，已累計虧損2億元，「香港國際七人欖球賽」連番延期，亦耗盡財政儲備。



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香港欖球總會表示，為撥備3000萬港元以維持營運至明年11月香港國際七人欖球賽回歸，需要有一系列削減開支措施，包括裁減12個全職職位、員工減薪，辦公室空間亦會即時縮減。此外，2022/23賽季向成年、青年和小型欖球會提供的補助金將按比例減少，並根據未來12個月國際欖球日程上的活動，暫時停止欖球課程。欖總強調，有關措施將不影響香港男子和女子7人及15人欖球代表隊項目。

欖總指，繼最近的一次裁員後，將保留共77名員工，當中33名員工職位的開支，部分或全部由馬會、欖球總會社區基金會的贊助商或康文署資助。

「香港國際七人欖球賽」原定本月舉行，但受新冠肺炎疫情影響，曾公告取消，並計劃於明年4月1日至3日重辦。不過，相關時間表再有變動，香港欖球總會及國際欖球理事會本月中宣布，賽事將再度延期至明年11月4日至6日。

欖總當時亦坦言，自疫情爆發至今，已累計虧損2億元，「香港國際七人欖球賽」連番延期，亦耗盡財政儲備，更裁減超過40%員工，並結束其職業球員計劃，期望在這段期間，全球疫苗接種率可繼續增長，另香港的邊境也能逐漸開放，屆時可順利迎接所有隊伍蒞臨參賽。