STEM僅為精英教育？中學自發推STEM for All課程　用遊戲教編程

本港要發展創科，人才培育是重要一環。現時中小學課程中，STEM（科學、科技、工程、數學）教育並非獨立成科，而是主要以課外活動形式推行，未必能確保每名學生都能參與。有津貼中學將STEM教育半正式加入課程，讓每名學生都能接觸。另有國際學校在課程中加入機械人、編程等，以培養學生動手解難的能力。

港府近年亦推出了中小學編程課程指引，建議將編程學習安排在課時中。亦有本地STEM教育中心，與遊戲創建平台Roblox中國分公司羅布樂思合作，利用Roblox為地中小學提供編程課堂。



根據現時本地中小學課程指引，STEM教育並非獨立成科，而是基於科學、數學等學科知識，以課外活動形式進行，着重訓練學生應用知識與技能，解決問題的能力。而近年政府推出「中學IT創新實驗室」及「奇趣IT識多啲」計劃，所提供的資助亦主要供學校用於增加設施及舉辦課外活動。有聲音認為，僅以課外活動形式推行STEM教育，學校之間步伐不一，亦有部分學校視STEM為精英教育，只選拔資優學生加以培育。

九龍華仁STEM for All 全體初中學生均可上STEM堂

傳統名校九龍華仁書院就將STEM教育「半正式」加入課程，以讓所有學生都有機會接觸STEM教育。該校的STEM教師團隊之一、電腦科主任李海峻介紹，現時校內STEM教育分三個層次，分別是STEM for All、STEM for Some、STEM for Elite。當中，後兩者分別指有興趣的學生自發參加STEM的課外活動，以及對資優學生的重點培訓。

至於如何做到STEM for All，李海峻表示，學校自本學年起，透過調動初中電腦課的一半課時，轉為STEM課，「半正式地將STEM加入課程之中。」他說，課堂著重創客（Maker）元素，培養學生的設計思維（Design Thinking），即透過觀察，理解社會或生活中問題的本質，並找出解決辦法。此外，課程亦會教授編程知識，訓練學生活用計算思維（Computational Thinking），「最重要是掌握邏輯運算，工具只是媒介。」

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化學科主任莫明偉同是學校STEM課程推手之一，他亦指課堂理念，是培養學生創意、解難能力、協作能力，並提供「落手做」的機會，堂上「連書都無」。為配合STEM課程，學校設立STEM Lab，提供3D打印、雷射切割等器材，學生可將天馬行空的想法轉化為實質發明。

不巧的是，實驗室去年啟用之初即遇上新冠肺炎疫情。莫明偉回想，雖然學生未能第一時間親身使用實驗室，但疫情亦激發學生利用科技為社會解決問題。他說，疫情初期防疫物品短缺，有學生自發設計防護面罩，並由教師協作下利用實驗的設備大量製作，再在區內老人中心派發。「設計最重要是能幫到人，」莫如此寄望學生。

國際學校不用跟從教育局的課程設計，有更高自由度推行STEM教育。滬江維多利亞學校科技課程主任程家健表示，國際學校課程安排較具彈性，而且不用特別追求排名，有自由度自定課程方向。

國際學校將STEM元素加入IB設計科技課程

程家健介紹，學校STEM主要包括Robotics（機械人學）、編程等方面的教育，例如由初中起，學生可以透過利用樂高學習配件等工具，了解機械人的基礎理論及運作，再進而學習組合微型控制器及電線等零件，設計吸塵機械人、嬰兒哭聲感應器等智能家居的工具。

至於編程方面，學生從初中起開始接觸編程遊戲教育工具，並會學習使用Python等編程語言，到了高年班更會開始學習由蘋果公司推出的應用程式開發工具Xcode。他表示，Xcode讓學生可設計能貼近日常生活可用的應用程式，如減肥、社交應用等，學生可以安裝在自己甚至親友的手提電話上。

程家健介紹，學校STEM主要包括Robotics（機械人學）、編程等方面的教育，例如由初中起，學生可以透過利用樂高學習配件等工具，了解機械人的基礎理論及運作，再進而學習組合微型控制器及電線等零件。（網上會議截圖）

程表示，設計科技（Design Technology）是IB文憑課程的科目之一，高年班學生亦可在課程中運用STEM和電腦科學知識，去解決問題。蘋果公司近日推出AirTag物品追蹤器，程家健介紹，早前校內也有學生利用藍牙設計小裝置，提醒用家帶走自己的物件。

他認為，STEM課程內容應更接近學生日常生活，而非「為做而做」，另外，課程中亦會隨科技發展加入新元素，如人工智能（AI）及虛擬實境（VR）等。他回想，數年前開始與科技教育機構Koding Kingdom合作，為學生提供機械人、AI、VR等STEM活動及工作坊，再透過教師培訓，進一步將STEM引入課程之中。

編程教育加入中小學課時 港教育中心推Roblox課程

現時世界各地均日益重視計算思維教育，教育局近年亦推出了中小學編程課程指引，建議將編程學習安排在課時中。除此之外，不少學校亦會額外為學生提供課外活動，了解編程思維，對於低齡學生，遊戲化學習尤其適合。Roblox是近年迅速冒起的遊戲平台，同時也是一個遊戲開發平台，亦廣泛於編程教育中。2019年，騰訊和Roblox總公司合資，設立中國分公司「羅布樂思」。

羅布樂思開發者關係副總裁段志雲表示，公司透過與不同伙伴合作，舉辦活動讓學生利用Roblox Studio（Roblox的開發工具）學習複雜編程，亦會與學校和教育機構合作，研發具教育意義的遊戲。（羅布樂思網站）

羅布樂思開發者關係副總裁段志雲表示，公司透過與不同伙伴合作，舉辦活動讓學生利用Roblox Studio（Roblox的開發工具）學習複雜編程，亦會與學校和教育機構合作，研發具教育意義的遊戲。

羅布樂思近年亦有與本地科技教育中心Koding Kingdom合作，為香港學生提供編程課程及工作坊等。Koding Kingdom創辦人禤文浩表示，Roblox用於編程教育有其優勢，因學生本來就對Roblox十分熟悉，可提升學習的動機和樂趣，而Roblox同時提供遊戲開發及發布平台，對學生來說是珍貴的創作空間。

學生學習編程後，如何可更進一步參與開發，甚至以此作為事業？段志雲說，公司十分重視開發者社群，現時在內地市場會按年齡層分為三個階段，包括少年、兒童可透過羅布樂思體驗編程的魅力，嘗試自己創作遊戲；青年人、大學生，亦可利用平台實踐所學、實現創意，以把握將來的就業機會；而對於更成熟的開發者，羅布樂思更會選出具潛質的團隊，孵化成為公司。

現時本港學子可利用Roblox學習，更可開發並發布遊戲，但未必可參與孵化計劃。段志雲亦表示，希望未來有機會與香港機構合作去做類似孵化器的嘗試。