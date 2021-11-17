大灣區醫療｜盧寵茂指港深醫院助融合：港應輸出制度而非單靠人才

大灣區發展醫療是不可或缺的一環，《香港01》專訪香港大學深圳醫院院長盧寵茂，他指出港深醫院落戶深圳十年，真正做到「將香港所長，帶給國家所需」，促進大灣區提升醫療水平，有助兩地融合。他稱關鍵在於輸出香港的制度、技術、國際化等的優勢，而非單單輸出幾個人才，「如果靠輸出入才，幫唔到成個大灣區，調返轉有反效果，拖冧香港醫療服務𠻹。」

他又指，在疫情下，大灣區的醫療服務特別能夠幫助港人，例如曾有一名糖尿病人到港深醫院求醫，因無法回港覆診，又不相信內地醫院，過去一年都無服藥，檢驗後發現其血糖指數原來已飆升至20，有性命危險，幸因港府資助港人於港深醫院覆診，才得以治病。

(大灣區醫療系列一)



盧寵茂指出，港深醫院落戶深圳十年，真正做到「將香港所長，帶給國家所需」，促進大灣區提升醫療水平，有助兩地融合。（資料圖片／盧翊銘攝）

粵、港、澳三地醫療制度融合是重大課題

盧寵茂指出，在發展大灣區時，必須同時確保醫療質素，才能令人安心在區內生活和工作，而現時粵、港、澳三地的醫療制度都不一樣，「喺制度、標準、技術，都有好大嘅差異」，如何達至融合是重大課題。

他強調，香港的強項「唔係靠幾個人才」，直言即使港人北上開設診所、醫療機構，並聘請一批香港醫生工作，「影響好細」，亦非可持續，「如果靠輸出入才，幫唔到成個大灣區，調返轉有反效果，拖冧香港醫療服務𠻹。」他認為香港真正應該輸出的，是制度、技術、培訓、國際化的優勢。

新冠肺炎疫情下，港府資助醫管局病人於港深醫院覆診。（資料圖片／盧翊銘攝)）

港深醫院落戶深圳十年助提升醫療水平

盧寵茂認為，港深醫院落戶深圳十年，真正做到「將香港所長，帶給國家所需」，促進大灣區提升醫療水平，有助兩地融合。他舉例指，港深醫院在物流、人才、信息、資金四方面都「打通」兩地。在物流方面，「港澳藥械通」先於港深醫院試行，結果引進了九款藥物和兩款器械，現時更會推廣至其他醫院和城市，他稱港人日後毋須擔心自己一直服用的藥物在內地未能使用，要回港取藥。

3.4萬長者在港深醫院使用醫療券

在信息和資金方面，他指由2015年起，香港長者可以在港深醫院使用醫療券，至今已有3.4萬人使用，促成「異地結算」。而在新冠肺炎疫情下，政府亦資助醫院管理局病人於港深醫院覆診，同樣達至資金跨境流通，這項計劃更促進到病歷的互通，是港深醫院首次可以向醫管局申請病歷，他形容是「非常重要的一次突破」，令病歷能夠跨境處理，盼日後能夠擴大，例如病人於香港接受檢查後，能在內地見到檢查結果，毋須病人於內地重新做一次檢查。

香港醫生於內地工作時，若無獲得「副高」、「正高」等職稱的認可，不可做部份複雜手術。 （資料圖片／梁鵬威攝）

37名醫生獲深圳市頒發高級職稱證書

至於人才方面，盧寵茂指以前香港醫生於內地工作時，若無獲得「副高」、「正高」等職稱的認可，不可進行特別的科研項目，也不可做部份複雜手術，例如肝切除、胰臟切除等「四級手術」，過往港深醫院的醫生只可以「備案」方式，「話自己係香港專家，係有呢個水準嘅」，才能獲得特別批准做手術，笑言「國家層面其實算係違法」。

不過，今年8月港深醫院37名醫生就獲深圳市頒發高級職稱證書，是首次有香港醫生獲內地政府認可，當中包括盧寵茂。他指這批醫生資歷與香港的顧問醫生相近，由深圳成立的專家委員會，根據學歷、專業資格、經驗等去評定，全部人都符合在取得香港專科資格5年後，再於港深醫院工作3年的條件。

盧寵茂認為，香港真正應該輸出的，是制度、技術、培訓、國際化的優勢。（資料圖片／梁鵬威攝）

另一方面，盧寵茂指出，目前港人如購買了醫療保險，於內地醫院無法使用，因為內地醫院以「三級綜合醫院評審標準」劃分不同醫院的等級，但這套準則未獲國際認可，保險公司遂不承認。港深醫院是內地首間同時通過內地三甲醫院評審，以及澳洲醫療服務標準委員會」（ACHS）全機構認證的醫院。他稱，港深醫院已成立一個「深圳市衞健醫院評審評價研究中心」，推動內地評審標準國際化。這個中心制定了《醫院質量認證標準（2021版）》，將接受國際醫療質量協會（ISQua）的評估和評審。

醫院管理局主席范鴻齡早前曾指，會建議修例，容許醫管局向內地採購醫療服務。（資料圖片 / 李澤彤攝）

港深醫院可以考慮為醫管局提供服務

醫院管理局主席范鴻齡早前曾指，會建議修例，容許醫管局向內地採購醫療服務，盧寵茂回應指港深醫院可以考慮為醫管局提供服務，以縮短輪候時間。而對於范鴻齡稱醫管局未來可以在內地建醫院，盧寵茂指支持醫管局與大灣區增加合作，例如「玻璃骨」和唇腭裂等病例在香港較罕見，但內地卻有很多這類病例時，香港年輕醫生若到內地受訓，便可接觸到更多病人，幫助他們學習。

盧寵茂又指，在疫情下，大灣區的醫療服務特別能夠幫助港人，例如曾有一名糖尿病人指自己因無法回港覆診，又不相信內地醫院，加上無內地醫保，過去一年都無服藥，「話佢得閒就去藥房買中成藥」。結果這名病人血糖指數原來已飆升至20，「係一個急症，呢啲病人已經係有生命危險」，幸因港府資助港人於港深醫院覆診，才得以治病。