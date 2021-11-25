主教山配水庫由發現到開放僅一年　袁海文︰速度OK但開放人數太少

去年12月底一度引起清拆風波的深水埗主教山配水庫，於今年3月被古諮會確定為一級歷史建築，並將於12月15日起，開放給市民參觀，設有公眾導賞團，事件持續近一年。深水埗區區議員表示，雖然政府處理速度理想，但批評當局諮詢不足，僅在區議會開會討論一次。旅遊業代表則認為，古蹟有助業界推出本地文化深度遊，期望政府日後能維持高效率，「今次算係特事特辦，比想像中快。」



▼活化後的主教山配水庫▼



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前深水埗主教山配水庫由12月15日起，有限度開放給市民參觀。市民須於政「深水埗配水庫」網站專頁報名，導賞團每日將分為上、下午時段出發。每周亦設5個團體時段，不過團體申請須透過「政府一站通」提交。政府預計每月可接受約1,000人報名參加導賞團。水務署表示，主教山配水庫現已完成臨時加固工程，包括加設地台通道、樓梯、玻璃頂蓋及照明系統，以確保安全。

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袁海文︰開放人數過少

民主黨深水埗區區議員袁海文表示，政府今日公布的開放安排為短期規劃，接下來區議會將召開工作小組，每周檢討情況及跟進未來發展。他讚揚今次政府當局的活化速度「OK」，但他批評當局諮詢不足，僅在區議會開會討論一次，會上亦無詳細講解維修、公眾開放的詳情。他認為，是次短期開放的參與人數過少，建議讓更多公眾參觀以提供意見，並期望當局盡快制定長期活化方案。

姚柏良︰NGO營運古蹟 申請帶團存困難

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良則表示，活化主教山配水庫，有助旅遊業界推出本地文化深度遊。但他指，現時本港已活化的古蹟數量少，幫助的力度僅「杯水車薪」。同時，政府將不少古蹟交予NGO營運，除了入場人數及時間有限，該批機構認為旅行社為商業機構，以致申請帶團參觀的難度增加。「希望多啲同旅遊業合作，唔好剩係業界自己Book。」

姚亦以元洲仔前政務司官邸、舊大埔警署為例，認為不少市民亦未曾到訪。他建議，政府日後應善用古蹟，讓更多市民了解背後的歷史。他亦讚揚當局今次處理主教山配水庫的速度快，「今次算係特事特辦，比想像中快，希望（政府）以後都有呢個效率。」

姚柏良為今屆立法會旅遊界功能組別候選人之一，而另一名候選人為馬軼超（獨立）。