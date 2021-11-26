通關｜港版健康碼配合安心出行使用　方保僑料可自行決定上載行蹤

本港與內地通關在即，採用實名制的香港健康碼預計下月初上架，並會與安心出行「對接」。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，政府會更新安心出行程式，讓需要北上的市民自行上載行蹤，連同健康申報表、針卡記錄，以及48小時內的核酸檢測報告，「打包」成香港健康碼的所需元素；又料安心出行毋需實名制，以免降低使用率。



▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



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澳門最初推出澳門健康碼網頁版，後期推出手機應用程式，居民可憑澳康碼轉換成粵康碼。早期用戶須實名登記，填報個人資料，包括症狀、接觸史和外遊史，系統會提供專屬健康碼，至近期澳門健康碼程式內將設有健康申報、行程紀錄、風險檢查功能，使用者需下載應用程式，進入場所時掃瞄場所二維碼，掃瞄記錄會存於市民的手機28天，及後會自動刪除。澳門衛生局強調，系統是在使用者自願下才上傳自己行程記錄。

方保僑估計，政府會更新安心出行程式，讓需要北上的市民自行上載行蹤。（資料圖片）

方保僑估計，港府將仿效澳門做法，當安心出行更新程式後，有需要北上的港人，可把行蹤記錄上載香港健康碼平台，個人賬戶另包括健康申報表、針卡記錄，以及48小時內的核酸檢測報告。他相信，安心出行不必實名制，否則或令市民擔心私隱問題，降低使用率。

他又料，初期香港健康碼用網站形式推出，方便所有市民使用，但最方便還是把功能加入「智方便」流動應用程式。