通關｜內地專家評本港具通關條件　港版健康碼下月初上架可試用

新冠肺炎疫情持續近兩年，免檢疫北上通關日期一等再等，今日（25日）終有新進展。政務司司長李家超表示，內地衞健委專家認為本港基本上具備通關條件，已步入「有序通關」的落實階段，下周將推出港版健康碼，將與安心出行有「對接」功能，惟未有確實通關時間表，熔斷機制仍有待商討。

食物及衞生局局長陳肇始亦透露，屬於「高風險暴露人士」群組，將收緊至「兩日一檢」，減低外防輸入風險。



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李家超：已步入有序通關落實階段

李家超今日與多名官員到深圳，出席內地與香港防控工作第二次對接會，夜晚返港後會見記者，他表示會議氣氛「積極及正面」，就有序通關「取得良好進展」；他又引述內地衞健委專家稱，本港「基本上具備通關條件」，雙方均以盡快推進通關為共同目的。

李家超表示，港府已步入「有序通關」的落實階段，將推出本港健康碼，未來會處理口岸管理、健康碼對接轉碼、排查風險人士等。

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港康碼與安心出行對接

創新及科技局局長薛永恒指，香港健康碼已完成開發，正進行線上最後測試，預告下周將詳細介紹，12月初「上架」讓市民試用。

李家超也透露，港版健康碼將配合安心出行，採取實名制，「有關人士過去一段時期去過咩地方，可以同安心出行有對接」。至於熔斷機制，他稱兩地共識是建立可操作及有清晰標準的機制，仍在商討中。

不過，兩地通關仍未有時間表，李表示首階段將有配額制，但同樣仍在研究細節。他強調，「要確保通關有序、可控、分階段進行，所有通關人士過程及經歷是感覺良好。」他重申，今次會議後仍要交報告及交流意見，以盡快推進通關為共同目標，相信「已進入全面落實通關工作準備階段，真真正正作所有充分準備，準備好隨時待命。」

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高風險暴露人士擬收緊至兩日一檢

食物及衛生局局長陳肇始補充指，「守好國家南大門」，確保通關後不會為國家帶來風險，並會致力迅速應對、精準防控，防止疫情反彈。她透露，屬於「高風險暴露人士」群組，將收緊至「兩日一檢」。相關高危人士，按現時本港情況，通常是指檢疫酒店員工、機場員工等。

陳肇始亦指，會另成立專家小組處理通關事宜，個案追蹤辦公室亦會與內地防疫部門聯繫，利用現行機制加強與內地信息共享。

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