01消息｜ 12月初「通關」機會濃　專家小組初步表示滿意

免檢疫北上通關實施在即，香港官員今日（25日）會在深圳與內地相關官員展開第二次對接會議。據了解，內地專家團日前在港視察本港防疫及檢疫措施後，初步滿意香港的安排，因此通關時間或比原預計提早，很大可能在12月初即實行，港府相關部門已開始籌備，被要求要準備就緒。不過首階段通關設有名額限制，商務、恩恤及人大政協北上開會等較可能符合條件。



▼11.21內地專家團巡視機場及臨時醫院▼



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李家超率陳肇始、薛永恒今在深圳開對接會議

港府及內地相關官員今日在深圳舉行第二次對接會議，由政務司司長李家超率團，同行包括食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局副局長胡健民，以及衞生署、保安局和運輸及房屋局等代表，涉防疫、出入境口岸及交通安排部門。

內地專家團上周六（20日）起來港視察4日，先後視察香港國際機場、臨時醫院、檢疫酒店、社區檢測中心等約10個處所，並落區視察人群管理安排，了解本港防疫流程及設施。

▼11.22 內地專家團巡視天水圍醫院▼



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▼11.23內地專家團巡視鰂魚涌太古坊萬寧、小西灣漢華中學▼



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▼11.20疫下市民隔着深圳河與彼岸親友相見▼



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對接會議今或敲定通關日期

據了解，專家團初步滿意香港的防疫及檢疫安排，今日對接會議將商討北上免檢疫通關細節，包括敲定通關日期，按目前情況，或不用等到12月底，而是很大機會在12月頭就通關，因此日前經已叮囑各政府部門，準備就緒，隨時配合突如其來的通關公布。

首階段將設限額，或會如之前所定，每日不多於1,000個；至於如何分配則視乎需要，商務、恩恤及人大政協北上開會等，料將撥入優先群組，但如何審核需待落實細節，例如：甚麼情況才符合北上處理商務，又或奔喪是否需要提供證明等。

▼9.15「來港易」實施首日深圳灣口岸情況▼



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港府爭取多於一宗本地確診才「熔斷」

至於熔斷機制，內地當局原來要求倘若有1宗本地確診，便暫停通關，然而港府認為此條件「叫價」確實有點太高，故希望爭取內地當局諒解，接受以兩個群組在本港同時爆發才作為「熔斷點」，然而最終方案，仍有待今日會議確定。

據了解，內地對港部門正致力協助香港盡快和內地落實免檢疫通關，當中有三個重大折點，首要是今年12月落實試點性質的「小通關」，其次是明年2月北京冬奧後，大約2月底或3月初，落實較有規模的「大通關」。最後一個折點是明年6月底前落實「全面性通關」， 以迎接香港回歸祖國25年及國家主席習近平訪港等重大安排。換言之，下月實施有額度免檢疫的「小通關」，或許只是整個通關三步曲的第一步。