公務員筍工｜食環署聘工目今截止　幾乎毋須學歷　工作範疇包搬屍

政府公布公務員職位空缺，其中食物環境衞生署招聘「工目」，起薪點同為月薪14,620元，主要職責包括監督屍體處理隊搬運人類屍體或動物屍體；相關工種學歷要求為小六或以下，但申請人須具備五年的相關範疇工作經驗，申請至今日（26日）截止。



食物環境衞生署招聘「工目」，主要職責包括監督屍體處理隊搬運人類屍體或動物屍體，與隊員執行屍體搬運及清理工作等。（資料圖片）

申請人須備五年相關勞動工作經驗

根據招聘公告，「工目」申請人須具備五年一個或多個範疇體力勞動工作經驗，包括潔淨及勞動工作、移走或處置屍體、墳場或火葬場相關職務、防治蟲鼠工作等。其主要職責包括監督屍體處理隊搬運人類屍體或動物屍體，與隊員執行屍體搬運及清理工作等。另外，亦需要帶領吸糞隊進行吸糞工作、操作清糞車的吸氣閥、清理化糞池或旱廁。另外，申請人需備流利粵語和簡單英語，能閱讀及書寫簡單中文和簡單英文，政府亦會測試應徵公務員職位人士的《基本法》知識。

「工目」或須輪班、不定時工作、通宵及在惡劣天氣下執勤，以及在離島、邊境和機場等偏遠地區工作。（資料圖片）

「工目」每星期需要工作45小時，一般為六天，並不包括午膳時間，須穿着制服、在戶外工作、執行厭惡性職務或在惡劣環境下執勤，如移走屍體、在緊急事故發生、颱風吹襲、其他天災發生時執行職務。另外，「工目」或須輪班、不定時工作、通宵及在惡劣天氣下執勤，以及在離島、邊境和機場等偏遠地區工作。

起薪點為14,620元

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。薪酬由第一標準薪級表第3點（即每月港幣14,620元）至第一標準薪級表第13點（即每月港幣17,870元），申請日期今日截止。