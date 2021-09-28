【公務員／政府工／AO／EO】公務員事務局早前宣布將展開2021至2022年度6個公務員學位職系招聘工作，當中包括一向爭崩頭的政務主任（AO）及二級行政主任（EO）！是次6個職位空缺中，大多門檻只要求大學學士資格及通過指定考試，若獲取錄、起薪點最高達$55,995！即睇以下招聘詳情好好預備！



貴為「鐵飯碗」熱門職位的政務主任（AO）及二級行政主任（EO）一向搶手，根據公務員事務局過往數據，於2020年，有1.4萬人申請AO職位，比2019年增加2000人，平均311人爭一位。而EO則有2.1萬人申請，平均117人爭一位。本港經濟環境持續不景下，本年度申請人數隨時進一步上升！

政務主任（AO）及二級行政主任（EO）一向都是照搶手的公務員職位之一！（資料圖片）

根據公務員事務局的公布，本年度招聘的六大公務員學位職系將共設271個職位空缺，熱門的AO及EO分別佔48名及180名，另外亦有二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任空缺，各自招聘3至20名不等。當中以AO起薪點最高，為總薪級表第27點（每月港幣$55,995），其後為EO，起薪點為總薪級表第15點（每月港幣$31,750），而另外四個職位的起薪點則為總薪級表第14點（每月港幣$30,235）。

六大職位均要求申請人需持有大學學士學位，並於綜合招聘考試（CRE）及《基本法》測試中取得指定成續，最後亦需通過暫定於2021年12月4日舉行的聯合招聘考試（JRE）及單獨面試等關卡，絕對稱得上過五關斬六將！

👇👇👇點圖睇政務主任（AO）及二級行政主任（EO）招聘詳情👇👇👇

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值得注意的是，而現正修讀大學學士學位的應屆畢業生也可提交申請。不過需要已取得綜合招聘考試及《基本法》測試指定成績。若然畢業後有意投考政府工，不妨盡早預備！

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