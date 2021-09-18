公務員筍工｜六學位職系今起接受申請　共聘271人　AO起薪5.6萬元

公務員事務局局長聶德權早前表示，2020/21年度共有1863名公務員辭職，包括21名政務官辭職，數字創14年來最高。

港府宣布展開2021/22年公務員招聘工作，聘請政務主任（AO）、二級行政主任（EO）等6個職位，目標聘用共271人。政府目標能夠招聘48名AO，及180名EO，另有勞工事務主任及運輸主任等職位。

申請日期由今日（18日）起至10月8日下午5時，應屆大學畢業生也可提交申請。



政府今（18日）起，開放271個公務員招聘名額，涉及AO及EO等職位。（資料圖片）

政府今日起展開2021至2022年度招聘工作，包括聘請48名AO、180名二級EO、20名二級助理勞工事務主任、3名二級助理貿易主任、10名二級管理參議主任及10名二級運輸主任。有興趣並符合招聘要求的人士，可以在10月8日下午5時前遞交申請。而聯合招聘考試（JRE）則預計在12月4日舉行。

除了AO和EO兩個熱門職位，二級助理勞工事務主任、二級運輸主任等，起薪點同為月薪30,235元。根據政府網頁資料，二級管理參議主任屬效率促進辦公室，需要協助各決策局或政府部門進行管理顧問研究，加快創新及採納科技步伐，推動跨界別協作等，被㙜往不同決策局和部門工作。

應徵者需在《基本法》測試中合格

應徵者需要在《基本法》測試中取得合格成績，政府由2021年8月6日起訂立的入職條件，申請人需要在滿分100分中取得53分或以上，而其成績會佔其整體表現評分的一個適當比重。