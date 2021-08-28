公務員筍工｜警隊聘翻譯主任起薪2.4萬　DSE中英文僅需考獲第3級

暑假即將結束，未有著落的應屆畢業生，可考慮多份公務員「筍工」。政府職位空缺網頁昨日（27日）刊出多份招聘廣告，當中公務員職位空缺包括警務處招聘警察二級翻譯主任，職責主要為在警署、刑事辦公室等擔任翻譯、傳譯等工作，月薪達2.4萬元。不過該職位學歷要求不高，語文能力方面只要求中學文憑試（DSE）或會考中、英文科考獲第3級。

另外，運輸署亦招聘交通助理員，同樣為公務員職位，月薪為1.4萬元，申請人需持中四學歷，以及具備相當於中四程度的中英文能力。職位要求中無列出須相關經驗，惟有戶外全職工作經驗的申請人會獲優先考慮。



▼同期招聘公務員職位空缺▼



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在昨日的公務員招聘中，包括多份「筍工」。警務處招聘警察二級翻譯主任起薪為24,070元，頂薪多達42,545元。職責包括在警署、刑事辦公室或其他警隊單位、組別擔任翻譯、傳譯及擬備控訴書工作。不過該職位須輪班工作，包括當值夜班，以及在周六、日或公眾假期當值。

警察二級翻譯主任申請人必須在DSE五科考獲第2級或同等或以上成績；或在會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷，並具備三年翻譯及傳譯或經常講寫英語的工作經驗。申請人亦可持有香港其中一所理工學院／理工大學頒發的翻譯／傳譯高級文憑，或註冊專上學院在其註冊日期後頒發的中國語文／英國語文文憑。

另外，申請人英文打字速度每分鐘須達30字，並須符合語文能力要求，即在DSE或會考中國語文科及英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；及能操流利普通話。另外亦要在《基本法》測試取得及格成績。

除了警務處招聘外，運輸署亦招聘交通助理員，月薪起薪為14,600元，頂薪則為每月25,545元。職責為協助進行各類交通、運輸調查或研究，以及隨後的分析工作，並在電腦的輔助下保存和提交所蒐集的數據和資料。該職位亦須進行實地視察、檢視路面照明設施、交通輔助設施及其他與交通運輸有關的設施、記錄該等設施的狀況和操作情形，以及保存該等設施的清單。

交通助理員申請人必須完成中四學業，或具同等學歷；以及具備相當於中四程度的中英文語文能力。以上兩份工作同樣可經互聯網遞交申請，亦可親身或郵寄方式遞交申請書。截止日期則同樣為9月10日晚上11時59分。