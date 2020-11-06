公務員筍工｜新聞處聘助理新聞主任起薪3萬　應屆大學畢業可申請

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，本港勞工市場情況嚴峻，應屆大學生就有喜訊！政府新聞處今日（6日）起招聘助理新聞主任（一般工作），起薪每月達30,235元，是自2018年後再次招聘此職位。 根據入職條件，申請人只須持有香港任何一所大學頒發的學士學位，對修讀的學科則未見有要求；其他條件則包括在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績，以及綜合招聘考試的中文及英文試卷取得二級成績，或具備同等成績，就可申請有關職位。招聘網頁亦列明，現正修讀大學學士學位的應屆畢業生亦可申請。

政府新聞處今日（6日）起招聘助理新聞主任（一般工作），起薪每月達30,235元。（資料圖片／梁鵬威攝）

頂薪近5.6萬元 或須輪班工作

根據政府職位空缺網站，政府新聞處公開招聘助理新聞主任（一般工作），薪酬由總薪級表第14點，即每月30,235元，至總薪級表第27點，即每月55,995元。附帶福利則包括有薪假期、醫療及牙科診療；在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。該職位是繼2018年11月展開招聘後，事隔兩年再作招聘，名額或比當年逾20個為少。

助理新聞主任（一般工作）會被派駐在政府新聞處、政府總部新聞組及部門新聞公共關係小組從事有關新聞事務、宣傳及公共關係的工作；職責主要負責大眾傳播研究、統籌新聞發放及傳媒採訪、宣傳、推廣及處理緊急事故的工作。受聘人或須輪班工作。

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政府新聞處今日（6日）起招聘助理新聞主任（一般工作），起薪每月達30,235元。（資料圖片／梁鵬威攝）

《基本法》知識測試佔「一個適當比重」

而入職條件方面，申請人須持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；亦須在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績；以及在綜合招聘考試兩張語文試卷的語文能力要求方面取得二級成績，或具備同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通。

另外，正修讀大學學士學位的應屆畢業生亦可申請，但申請人如獲取錄，必須在2020/21學年內取得所需學歷資格方獲聘任。而該職位亦設有筆試，日期將會刊登於政府新聞處互聯網站。政府亦會測試應徵公務員職位人士的《基本法》知識，申請人在基本法測試的表現會佔其整體表現的一個適當比重。

該職位截止申請日期為本月19日，申請人可透過公務員事務局網站進行網上申請；亦可以親身或郵寄方式遞交申請書，但必須在當日或之前送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓7樓708室政府新聞處人力資源管理分組。