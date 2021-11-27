港人自非洲南部8地區回港　明起須竹篙灣檢疫7天　再酒店隔離14天

衞生署今日（27日）公布，因應世界衞生組織就變異病毒株Omicron的最新公布，中心將會要求從非洲南部八個地區（南非、博茨瓦納、斯威士蘭、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋）抵港的香港居民，到竹篙灣檢疫中心進行7天的檢疫，期間必須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況，其後才可以到已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的強制檢疫要求，亦即14天的酒店檢疫。



世衞於11月26日（日內瓦時間）將B.1.1.529變異病毒株，提升為值得關切的變異病毒株，並命名為Omicron。此變異病毒株存在大量突變，世衞於11月24日接獲南非通報出現首宗個案。

另外，根據歐洲疾病預防及控制中心資料，此變異病毒株為新冠肺炎爆發大流行以來，出現最多突變的變異病毒株，並關注可能更具傳播力和影響疫苗有效性，以及可能增加再次感染風險。

根據官方資料，除特區政府提供的兩宗個案的病毒株資訊外，Omicron變異病毒株已在多個地區出現，包括博茨瓦納、南非、以色列和比利時。為進一步進行風險評估，衞生防護中心已聯絡以色列和比利時衞生當局，以取得當地輸入個案詳情。

港Omicron變種個案維持兩宗 均屬輸入個案

在本港，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序，至今有兩宗早前公布的輸入個案（個案編號12388及12404）驗出帶有Omicron變異病毒株。中心早前已安排由11月11至14日曾入住富豪機場酒店的5111號和5112號房間左右相連的三間房間的人士到竹篙灣檢疫中心進行14天的強制檢疫，暫時未有新增的相關確診個案。

▼內地專家團巡視竹篙灣檢疫中心▼



+ 1

政府今日凌晨零時起，連同已經屬A組指明地區的南非，政府亦指明博茨瓦納，以及毗鄰的斯威士蘭、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋為A組指明地區，禁止於21天內曾逗留當地的非香港居民入境。

根據現行規定，所有於登機／到港當天或之前21天曾逗留高風險A組指明地區的人士，必須為已完成疫苗接種並持認可接種疫苗紀錄的香港特區居民方可登機來港，抵港後須於指定檢疫酒店強制檢疫21天。

收緊自非洲南部八地區抵港的港人檢疫要求

為加強對變異病毒株Omicron的監測，自明日零時起，中心要求從相關非洲南部八個地區抵港的香港特區居民必須到竹篙灣檢疫中心進行七天的檢疫安排，期間必須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況。經過七天的檢疫中心檢疫安排，有關人士才可以獲准到已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的強制檢疫要求，期間亦須於第9、12、16及19日進行檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

政府亦已加強對指定檢疫酒店的監察，確保指定檢疫酒店時刻遵守指定的感染控制要求，並再次提醒檢疫人士打開酒店房門時須謹記關上房間窗戶及配戴外科口罩。

涉事八非洲南部地區無直航機抵港

衞生防護中心發言人表示，雖然該非洲南部的八個地區，現時並沒有直航客機抵港，但留意到Omicron變異病毒株已在世界多個地方出現，因此必須嚴陣以待，採取最嚴格的防疫措施，防止該變異病毒株流入本地社區，並不時回顧防疫措施的成效。

澳門同樣收緊相關檢疫要求

另一方面，澳門政府亦宣布，衛生局根據第81/99/M號法令第四條第二款和第2/2004號法律第二條的規定，自明天零時起，禁止民用飛機搭載任何在21天內曾到過南非、博茨瓦納、津巴布韋、納米比亞、萊索托、斯威士蘭、莫桑比克或馬拉維的人士前往澳門。