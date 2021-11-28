料「20後」男性平均過百歲籲買年金　羅致光：祝人長命百歲要小心

政府統計處月中發表的《香港統計月刊》，其中一篇文章探討「1986年至2020年香港死亡趨勢」，顯示去年死亡人數首度「超5」達50,666人。不過，勞工及福利局局長羅致光今（28日）在網誌解釋，由2010年至2020年，不同年齡的死亡率其實持續下降，若於2020年65歲男士的日後每年死亡率和2020年時的相關年齡死亡率不變，他們平均壽命實約為86.52歲，而他查看統計處「人口生命表」，便會計算到他們活到100歲或以上的機會大約為12%，機會不算太小，而2015年統計處人口推算，到2055年百歲以上人口更增加至40,610人：「現時祝人長命百歲便要小心些了。」



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統計處《香港統計月刊》數據顯示，去年出生的男嬰平均預期壽命是82.9歲，但羅致光在網誌表示，如考慮死亡率下降因素，粗略計算，這些男嬰的平均壽命可接近100歲，更相信到2090年，此班「20後」70歲退休的機會應該是十分低，意味他們平均要工作半個世紀。

統計處：男性平均預期壽命82.9歲 羅致光：數據非常低估未來平均壽命

羅致光表示，若以2020年的每個年齡死亡率計算，一個於2020年剛出生的男嬰的平均預期壽命是82.9歲，但從過往香港死亡率的變化趨勢來看，這個「預期」頗肯定是非常低估了這批男嬰未來平均壽命。他解釋，上述計算是「以2020年的每個年齡的死亡率計算」出來的結果，但2020年出生的男嬰成長多年後，死亡率都很大可能會較2020年時同齡的死亡率為低。

現年65歲男士活過百歲機率約12%

羅又指，若於2020年65歲男士的日後每年的死亡率和2020年時的相關年齡死亡率不變，平均的壽命還有21.52年，即約為86.52歲，若再查看統計處的「人口生命表」(life table)，可能便會計算到他活到100歲或以上的機會大約為12%，即約八分之一，機會不算太小。

籲男士幫妻子買公共年金 羅致光：保障長壽額外財政風險

因此，他認為應該檢視未來的教育方向，同時又推算去年65歲的男士，平均壽命將超過90歲，若他們只買了一份到90歲時便屆滿的年金，將有超過一半的機會在90歲以後的生活開支無以為繼，就此，他推介市民購買終身公共年金。

65歲時為自己和配偶各買50萬 100歲時將共取逾230萬

羅致光強調，他以男士來計算只是統計表述上簡單，但實情女士們平均壽命較男士多5年。所以，他建議男士若太太沒有退休金或是強積金，便應為她們買多一份年金，而假設一位男士在65歲時為自己和同齡配偶各買50萬公共年金，以後每年可合共領取66,600元，到90歲時已合共領取1,665,000元，100歲時將已合共領取2,331,0003元，即使是八分之一的機會的過百歲人瑞，仍可以繼續領取下去。有關安排一方面保障她們比你們長壽所帶來的額外財政風險，亦讓她們每月都有穩定收入，兩老的家庭也會和諧多一些。

安老業界指貧困長者無力買年金：香港長壽好可能唔係福氣

有安老業人士認為，購買年金只對相對經濟能力較高的長者有幫助，但實情是本港不少長者是基層、甚至貧困，根本無力買年金，而宿位不足更是本港安老服務問題長期所在，去年有逾7,000人輪候期間逝世：「我同意佢（羅致光）話祝人長命百歲要小心啲，因為喺香港長壽好可能唔係福氣。」