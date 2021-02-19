價值觀教育委員會：料8月擬定課程架構　不獨立成科　研評估方式

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-19 20:38

課程發展議會於去年12月成立「價值觀教育常務委員會」，正草擬價值觀課程框架。委員會主席、基本法推廣督導委員會委員李浩然接受《香港01》查詢表示，去年當局已加入「守法」及「同理心」作為學校推廣的價值觀之一，委員會計劃將現有價值觀教育，結合中華文化元素，去協助學生建構個人世界觀。李指價值觀教育課程不會獨立成科，會繼續滲入學校不同學科，但委員會將研究一個評估方式，去了解年輕人的價值觀狀況，但詳細則有待探討，料最快今年8月擬定課程框架。

李浩然稱將計劃將現有價值觀教育，結合中華文化元素，去協助學生建構個人世界觀。（資料圖片）

課程發展議會上月成立「價值觀教育常務委員會」，跟進學校課程檢討專責小組報告建議，在學校優先推行價值觀教育。

「唔係話一定即刻要點愛國」

委員會主席、基本法推廣督導委員會委員李浩然接受查詢表示，去年當局已接納報告，加入「守法」及「同理心」作為價值觀教育之一，委員會按照現行九大價值觀，計劃以中華文化作為起點，協助學生建立一套價值觀體系。

他舉例，藉「修身、齊家、治國、平天下」的主張，先讓學生認識自己，關愛社會，從而關心民族及世界。被問到價值觀教育會否灌輸「愛國主義」元素，他強調，首先著重是學生個人修為與成長，「唔係話一定即刻要點愛國」，而培養國民身份認同只是價值觀教育其中一個目的。

教育局目前主張學校培養學生九種價值觀和態度，包括：「堅毅」、「尊重他人」、「責任感」、「國民身份認同」、「承擔精神」、「誠信」、「關愛」、「守法」和「同理心」。

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研究非計分評估方式 了解年輕人價值觀

本港目前在中小學不同學科推行品德教育，李浩然表示，委員會無意及計劃將價值觀教育獨立成科，「都無可能，老師都好忙。」

學校課程檢討報告曾建議，長遠而言，應考慮在合適的情況下，刪減小學科目的課程內容，以釋放空間，加強STEM教育、價值觀教育等。李指，過往學校不時會增減課程，以加入新的內容，重申不存在「變一科。」

不過，李透露，委員會將研究一個評估方式，去了解年輕人價值觀狀況，如學生在教學過程中，價值觀有何變化，但評估方式的設計則有待探討。他強調，並非要評核老師教學表現，或量化學生價值觀達到某一水平，個人亦不認為價值觀可以計分，「唔通尊重別人多兩分？無得咁計。」

聖公會教省秘書長管浩鳴亦是價值觀教育委員會常務委員會當然委員會之一。（資料圖片）

爭取最快8月擬定課程框架

李浩然指，委員會爭取最快在今年8月，擬定《價值觀教育課程架構》，並提交予教育局，至於何時推出則有由當局決定。

至於委員會成員大部分具建制背景，教育局代表亦罕有佔三席，被質疑未能吸納多元聲音，認受性成疑。李則反駁，委員會成員來自各大宗教團體、兒童及品德教育專家、中小學校長等，擁有相關專業，具廣泛代表性，「好難話係建制」，認為有關批評是「用政治抹殺專業。」

《香港01》向教育局查詢委任委員會成員的準則，當局回覆稱，委員會成員涵蓋社會不同持份者，形容他們都是熱心香港教育和十分關心學生品德培育。



至於課程會否獨立成科、價值教觀教育會否加入愛國主義、國家安全概念，當局指，委員會剛於今年1月15日召開首次會議，就價值觀教育在學校推展方向和課程架構等作初步討論和交流經驗，未來會繼續開會及向課程發展議會匯報。