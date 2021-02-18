課程發展議會新設價值觀教育委員會　倡中華文化　委員多建制背景

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-19 00:03

由教育局成立的學校課程檢討專責小組，去年九月向政府提交報告，建議中小學優先推行「價值觀教育」，包括德育及公民教育、國民教育、生命教育等。 《香港01》發現，為中、小學編訂課程綱要的課程發展議會，最近成立「價值觀教育常務委員會」，由具建制背景的基本法推廣督導委員會委員李浩然擔任主席，委員會亦不乏建制背景人士，包括聖公會教省秘書長管浩鳴、福建中學附屬學校校長徐區懿華、香港教育工作者聯會黃楚標中學校長許振隆等。委員會月初已召開首次會議，並透露正草擬有關的課程框架，並提出結合「中華傳統文化」的價值觀元素。

本港目前在中小學不同學科推行品德教育。根據課程文件，現有價值觀教育涉及7大價值觀及11個範疇，包括國民教育、《基本法教育》、生命教育等。根據學校課程檢討專責小組去年報告建議，學校應優先推行價值觀教育，亦提出更新2008年的《德育及公民教育課程架構》，以加深學生對國家的認識、學會尊重不同意見、熱愛和平和尊重法治；強調守法、公眾和共同利益及分辨資訊真確性等。

《香港01》發現，課程發展議會已成立「價值觀教育常務委員會」跟進，根據議會網頁指，委員會負責建議或檢討相關課程政策，提倡新課程措施，以及確保中小學價值觀教育的整體課程發展方向。

基本法推廣督導委員會李浩然擔任課程發展議會價值觀教育常務委員會。（資料圖片）

下次會議討論培養價值觀

委員會於上月15日召開首次會議，根據會議簡訊，委員備悉及討論草擬的《價值觀教育課程架構》，正就草擬的課程架構提出意見，包括結合中華傳統文化或價值觀元素、如何進行評估、「釐清相關迷思」，以助持份者了解理念及推行策略。

下周二將召開第二次會議，以視像形式舉行，討論議程包括「首要培育價值觀和態度的基礎和發展、修訂課程架構、教育局相關支援的網上教學資源等。

聖公會教省秘書長管浩鳴亦是價值觀教育委員會常務委員會當然委員會之一。（胡家欣攝）

管浩鳴牧師亦是委員

委員會主席由基本法推廣督導委員會委員李浩然擔任。李浩然參與多個建制派組職，現為全國港澳研究會理事、團結香港基金副總幹事、貴州省息烽縣人民政府縣長助理等。特首林鄭月娥三年前上任籌組管治班子時，政圈曾傳出他會出任民政事務局副局長。他被指是北京重點栽培的人物，更有傳是團結香港基金主席、全國政協副主席董建華力薦他加入林鄭班子。



他亦曾參與撰寫教育局《明法達義》的《基本法》教材。《明法達義》2015年修訂版曾引起爭議，刪去解釋《基本法》如何保障公民的人身權利與自由的全段文字；教材短片又將中央與特區關係比喻為校長與班主任。

其餘18個成員中，教育局有兩個代表出任當然委員，一人為秘書；另外不乏親建制背景人士，包括福建中學附屬學校校長徐區懿華、香港教育工作者聯會黃楚標中學校長許振隆、香港菁英會副司庫梁思韻、教育評議會委員鄒秉恩、聖公會教省秘書長管浩鳴等。