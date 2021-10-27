港年產近萬STEM畢業生　薛永恒允改善創科生態　配對新職場需要

國家「十四五」規劃綱要提出支持香港建設國際創新科技中心，工聯會立法會議員黃國健提口頭質詢，關注本港有否就創科人才需求作研究。創新及科技局局長薛永恒表示，本港每年有約9800名STEM畢業生壯大創科人才庫，但他們是否加入、是否適合新職場需要，必須與時並進，所以要以不同手段令他們加入，如創科實習、以及研究人才庫計劃，也會與大學研究學科是否與時並進。



薛永恒強調政府一向有持續的人力需求估算，不會突然推出新的推算，而是行之有效的定期人力資源推算計劃，會因應實際情況一直更新。他預料隨未來創科發展蓬勃，本港對創科人才的需要將進一步增加。



薛永恒表示，本港每年有約9800名STEM畢業生壯大創科人才庫，但他們是否加入、是否適合新職場需要，必須與時並進。（廖雁雄攝）

工聯會黃國健問當局有否調查未來20年香港的創科人力供求情況，制訂相關人力資源政策；有否制訂本地創科人才的培育計劃，以及會否交由政務司司長領導的人力資源規劃委員會，統籌創科人力資源的調研和政策制訂工作等。

創新及科技局局長薛永恒回應指，政府在2019年公布的2027年人力資源推算報告中，評估本港至2027年對創科人才需求殷切，但強調推算須與時並進，相信隨著本港創科進一步發展，對創科人才需求將進一步增加。

中小大學推STEM培育工作

薛永恒提到，本港在中小學都有加強STEM教育，大學亦有相關STEM課程，創新及科技基金針對大學生推出了創科實習計劃，而數碼港及科技園也有推動修讀創科的畢業生就業，「傑出創科學人計劃」也吸引不少相關學者來港授課，強調人力資源委員會就創科人力資源方面提供了不少意見。

黃國健之後追問未來對創科人才具體需求的評估，薛永恒回應指，港府有清楚的人力資源推算，而施政報告規劃好創科發展，提到本港每年有約9800名STEM畢業生壯大創科人才庫，但他們是否加入、是否適合新職場需要，必須與時並進，所以要以不同手段令他們加入，如創科實習計劃、研究人才庫計劃等。當局亦會與大學研究學科是否與時並進，例如不同大學有人工智能、區塊鏈等最新科技的培養。他強調，政府不會突然推出新的推算，而是一向行之有效的人力資源推算計劃，會因應情況改變一直更新，亦會廣徵大家意見。

多項計劃吸人才 薛永恒：須建創科生態

經民聯林健鋒問當局有何優惠吸引優才來港。薛永恒回應指，過去數年大力推出相關工作，例如傑出創科學人計劃就讓大學有更好條件招聘優才，並成功招請了有40多位業界人士。他提到在私人市場方面，政府推出了研發開支扣稅，以及再工業化計劃，而先進企業中心未來將繼續擴展。

經民聯梁美芬稱，有大學理科教授指，學系未能招收有足夠水平的理科人才，相信原因是學生過去浪費了不少時間在通識科，令學生「重文輕理」，問當局如何改善。薛永恒表示要有足夠的吸引力，就要為學生建立生機勃勃的創科生態環境。