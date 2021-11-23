鼓勵中學生編寫AI程式參與比賽交流　舉辦STEM Plus師生同樂日

科技改變未來生活。近年，學界愈來愈重視STEM教育的發展，不但加入在課程之中，亦鼓勵學生多參與校外的活動和比賽，擴闊視野和激發創意思維。有機構舉辦了學界的人工智能方程式比賽，為了讓首次接觸的學生對AI有更深入的認識，早前亦特意舉行同樂日予師生參與，並提供資源讓他們積極備賽。



Edge級方程式比賽為本地少見以人工智能（AI）作賽的活動，內容新穎，而顧及不少學生乃首次接觸機械和AI，因而在11月13日及14日，一連2天舉行STEM Plus同樂日予參賽的學生及老師。當日，來自不同學校、正在備戰的同學們可以互相交流和分享學習和準備的過程及心得，亦有專家在場提供技術支援。而大會亦會提供一個1:1的賽道讓參賽同學練習，做好比賽的準備。

當日有20多隊隊伍參加同樂日，學生都顯得十分興奮。主辦單位智慧城市聯盟表示：「 許多香港人認為以 Python 編寫A.I. 程式對高中生來說太難了，我們正在證明只要你提倡以 Open Source和願意共享知識文化就行了。我們證明，只要我們給高中生機會和適當的鼓勵，他們就有能力應對挑戰並且非常興奮。」

活動花絮：

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🔼🔼🔼🔼學STEM唔再係沉悶活動，小學生都可以邊做邊學：迪士尼｜小學生入園3小時邊玩邊學STEM 校長：一次滿足3個願望🔼🔼🔼🔼

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