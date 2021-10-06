施政報告│海洋公園碼頭項目明年起研究　推動促成盛事助旅遊業

受到疫情影響，本港與內地及世界各地的旅遊業推展仍有不少限制，特首林鄭月娥在施政報告中表示，將繼續推動成立法定的旅遊業監管局、加強推動文化、古蹟、綠色及創意旅遊項目、完成郵輪業發展策略規劃，以及促成不同盛事和會展活動。
另外，就「躍動港島南」計劃，發展局已於今年2月成立躍動港島南辦事處，並擬備首份概念總綱計劃，當中海洋公園正改善營運，將就未來發現設有策略，包括為園區物色發展合作伙伴展開招標程序，以及於明年就深水灣及大樹灣碼頭項目展開技術性研究，並探討在碼頭項目落成前提供臨時登岸設施的可行性。
林鄭月娥在公布新一份施政報告中表示，旅遊業在疫情下仍處於困境；在支援業界外亦要為復蘇作好準備。現屆政府會按2017年公布的《香港旅遊業發展藍圖》推出多項措施及項目，包括成立法定旅遊業監管局；加強推動文化、古蹟、綠色及創意旅遊項目；完成郵輪業發展策略規劃；以及促成不同盛事和會展活動。
另外，會繼續推行多項措施鞏固香港作為「一程多站」示範核心區及國際城市旅遊樞紐的地位，以及繼續深化與大灣區城市合作，建立大灣區旅遊品牌，並透過不同資助及推廣計劃爭取更多盛事及會展活動在港舉行。
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對於「躍動港島南」計劃中，會在區內推展多個小型工程項目改善行人連繫及海濱地帶，以增添地區活力，當中包括連接港鐵黃竹坑站和香港仔郊野公園的「綠色連線」，有關項目將於明年2022年展開工程。
另外，海洋公園水上樂園日前已正式開幕，早前港府和海洋公園公司正積極落實海洋公園的未來策略，包括為園區物色發展合作伙伴展開招標程序，以及於2022年就深水灣及大樹灣碼頭項目展開技術性研究，並探討在碼頭項目落成前提供臨時登岸設施的可行性，善用水體和水上交通將園區與其他地方連接起來。
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