許留山最後分店提早結業　告別半世紀老字號　芒椰奶西成回憶

香港老牌甜品店許留山全線結業，僅剩的油塘大本營分店本來亦指只營業至本月底。就現場所見，大本營分店今日（28日）已拉上大閘，商場職員證實該店早兩天已結業，意味盛極一時的60年老字號，已正式變成港人回憶。



最後一間位於油塘的許留山分店已正式結業。（羅國輝攝）

大本營最後分店上周五已停業

就現場所見，大本營的許留山分店早在上周五（26日）已沒有營業，而今天亦已拉上大閘。記者曾致電大本營許留山分店，但電話已經無法打通。及後記者致電大本型商場，職員證實許留山早兩天已結業。

翻查傳媒報道，在去年7月及今年1月，許留山曾因欠租被債權人申請清盤，聆案官於2021年5月向「許留山食品製造有限公司」頒下清盤令。

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由手推車發展至全球260分店 成為港人集體回憶

根據官網介紹，許留山創立於60年代初期，當時僅在元朗街頭以手推車營業，售賣龜苓膏及各式涼茶等，後來在70年代於元朗炮仗坊成立傳統涼茶店。直至80年代，許留山改革轉型，開始售賣椰汁、蘿蔔糕等甜品小吃，並於1992年本港首創「芒果西米撈」，及後其西米撈、芒果等甜品，曾一度風靡80後及90後年輕人。

之後許留山一直擴展業務，2008年許留山於華南深圳地區開設首間分店，其後於2012年拓展至馬來西亞。2016年，許留山於全球的分店曾超過260間，並在翌年於韓國首爾開設首家分店。