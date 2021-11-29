洗米華案｜最高檢：開賭場犯罪呈高發態勢　促嫌疑人自首可獲輕罰

澳門太陽城博彩中介有限公司股東、董事周焯華，涉嫌在內地從事開設賭場，上周五（26日）被浙江溫州市人民檢察院批准逮捕。

澳門傳媒今早（29日）引述消息指，經過逾14小時偵訊後，澳門刑庭法官接納檢方建議，於今早6時許，對被捕的周姓男子採取羈押強制措施，送往路環監獄。

最高人民檢察院今日召開記者會，指開設賭場犯罪呈高發態勢，當前境外一些賭場和網絡賭博將中國境內公民作為主要招賭、吸賭對象，特別是利用網絡開設賭場。最高檢第一檢察廳廳長苗生明表示，起訴的賭博類犯罪中開設賭場罪佔八成以上，網絡賭博成為主要犯罪形式，下一步將從嚴懲治開設賭場犯罪，並敦促跨境賭博相關犯罪嫌疑人投案自首。



最高檢第一檢察廳廳長苗生明表示，最高檢下一步將從嚴懲治開設賭場犯罪，並敦促跨境賭博相關犯罪嫌疑人投案自首。（高檢網）

苗生明介紹，今年1月至9月，全國檢察機關起訴涉國外、境外犯罪、包括涉港澳犯罪逾1.3萬人，其中開設賭場罪1376人，佔10.32%，僅次於偷越境罪，居第二位。

他表示，相較傳統犯罪，新型開設賭場犯罪的行為和表現有了新的變化。首先是開設賭場犯罪相較其他犯罪，涉境外因素多，主要表現為境外賭博犯罪集團以高額回報為誘惑，發展中國境內人員成為代理，由代理組織中國境內公民赴境外賭博以及為逃避打擊將服務器放在境外，藉助互聯網在中國境內招賭吸賭，實施網絡開設賭場犯罪。

二是新型開設賭場犯罪具有較強的欺騙性和隱蔽性，不法分子打着境外賭博合法的幌子，依託境外賭場，大肆發展境內人員成為賭場代理，通過代理組織境內公民出境賭博；亦有人包裝網絡棋牌類軟件、APP，以娛樂、返利等形式，招賭、吸賭，誘騙他人走入賭博的圈套。

周焯華涉嫌在內地從事開設賭場，被浙江溫州市人民檢察院批准逮捕。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

由於賭博行為發生在境外，或在網上以娛樂、遊戲的名義招賭、吸賭，且參賭人員眾多，司法機關往往難以打擊和懲治該類犯罪。苗生明介紹，犯罪分子充分利用信息網絡技術，將相關的軟件、平台研發，賭場、代理與賭客之間的勾連，賭場的宣傳、推廣，實施賭博活動以及賭博後的賭資結算等環節分割開，由不同的人員分工合作，利用不同的途徑進行賭博活動，犯罪鏈條長、涉案人員眾多。

同時，相較傳統開設賭場犯罪僅限於一地，新型開設賭場犯罪會利用網絡開設賭場，在互聯網上推廣，招賭攬賭，參賭人員數量眾多，常常遍及全國。從有關案件情況看，有被查獲的賭博網站註冊會員多達數十萬人，有的涉及數省甚至全國的各省級地區。

苗生明表示，賭博犯罪給參賭人員造成直接的重大財產損失，創辦的企業破產倒閉，甚至引發出其他犯罪，造成巨大的資金外流，影響國家經濟安全，影響國人形象。

他提到，最高檢與有關部門共同發布《關於敦促跨境賭博相關犯罪嫌疑人投案自首的通告》，對於主動回國說明情況、接受處罰的從事賭博犯罪人員，依法給予從輕、減輕處罰；對於情節較輕的，甚至可以免予處罰。