接種率七成不足應對Omicron　孔繁毅倡疫苗護照　限入食肆需打針

早前傳出政府有意推出疫苗護照，要求市民必須接種疫苗才可進入食肆及處所，引起社會反對聲音。食物及衞生局局長陳肇始昨日表示，目前仍在研究中。

港大內科學系臨床教授孔繁毅今早（30日）於港台節目《千禧年代》表示，在應對Omicron變種病毒下，香港在外防輸入措施雖已足夠，但仍有三成人未接種疫苗，認為有需要推疫苗護照，進入食肆、戲院前，都需要打針，期望接種率達九成或以上。



孔︰期望接種率達九成或以上 與內地及外國通關

孔繁毅表示，在應對Omicron變種病毒方面，現時從超高危地區回港，都要先到竹篙灣檢疫中心隔離7日，再繼續接受酒店隔離。不過他認為，現時香港唯一不足之處，在於仍有三成人未接種疫苗，絕對有需要推出疫苗護照，進入食肆及戲院等場所，都應已打針，希望接種率達到九成或以上，可與內地及外國通關。

對於疫苗護照可能擴至全港食肆，中大生命倫理學中心總監區結成於同一節目表示，任何防疫政策都應增加公眾討論，並非倫理問題，而是出於尊重，亦可更掌握民情。

區結成︰政府推新措施 應考慮有否剝削市民相關自由

區結成表示，雖然「基本自由」並無客觀定義，但政府推出新措施，應考慮是否剝削了市民的有關自由。他舉例指，有報道引述政府消息人士稱，長者見孫兒都需打針，此舉其實未必符合人情。他又稱，各地疫情有別，政策不能直接比較，如為了推高接種率，然後連接推出措施，會對此有保留。