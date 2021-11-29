疫苗護照｜將制定安心出行替代安排　陳肇始：市民期望政府谷針

本港新冠肺炎疫情本緩和，但最近受變種病毒Omicron威脅，共錄得3宗相關輸入個案。正處通關關鍵時間，市民12月9日起進入食肆須用「安心出行」。食衞局局長陳肇始今日在疫情簡報會（29日）表示，理解部分人使用安心出行有不便，會制定合適代替安排；被問到本港否落實「疫苗護照」， 陳肇始稱，相信市民期望政府推出措施，令新冠疫苗接種率續升。



「安心出行」加強整個防疫部署 食環署會與飲食業界溝通

政府早前公布，12月9日起，市民進入所有食肆及表列處所時，都強制使用安心出行，陳肇始表示，明白有個個別人士自身問題未必能用到安心出行，故會定合適代替安排。食環署人員會與業界溝通，令食肆掌握整體做法。她指，使用「安心出行」能加強整個防疫抗疫措施，疫情若變得嚴重，市民亦能清楚自行記錄出行情況，有需要時會收到通知要前往接受病毒檢測，認為是整體保護市民的措施。

正研入食肆也須接種疫苗 陳肇始：疫苗護照是世界大流行

近日亦傳出政府有意進一步收緊，要求市民必須接種疫苗才可進入食肆及處所，引起業界反對聲音，憂慮生意受影響。陳肇始表示，疫苗氣泡或疫苗護照是世界大流行，美國、以色列及加拿大等地都有類似做法，加上最近出現Omicron變種病毒，疫苗接種對保護市民必不可少，相信市民都期望政府推出措施令接種率上升，並指卡拉OK及酒吧已實施有關做法。至於會否要求市民進入食肆也須接種疫苗，陳說現時仍在探討如何調節，協助不便接種人士，目前仍在研究中。

01獨家｜伊院疫苗站護士疑為親友扮打針騙針紙 營運機構稱會徹查

早前《香港01》揭發有疫苗接種站護士為親友扮打針騙針紙，衞生防護中心總監徐樂堅說，偽造接種紀錄是行使虛假文書，指有關醫護行為不只是失德，更是刑事行為，相信政府就相關資料正向涉事醫療機構及相關人士作調查，暫無其他可補充。