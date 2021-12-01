消費券｜9月補交資料市民今日可收第二期錢　八達通登記拎2,000元

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】電子消費券踏入最後派發階段，惟早前大批長者因登記資料有誤或不齊全，未能如期領取首期消費券。當時政府緊急宣布，將補交登記資料的期限，延長至9月15日。

該批市民或因個案處理時間較長，視乎個案的進度，最快可於今日（1日）領取第二期消費券。AlipayHK、Tap & Go或WeChat Pay HK金額為3,000元；八達通的金額則為2,000元。



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政府早前於9月1日，為書面登記的市民派發首期2,000元。惟大批長者因登記資料有誤或不齊全，未能如期領取首期消費券。當時政府緊急宣布，將補交登記資料的期限，延長至9月15日。翌日（9月2日）過百名市民到太子始創中心消費券計劃秘書處，排隊處理登記問題。

AlipayHK、Tap & Go或WeChat Pay HK第二期金額3000元

該批市民或因個案處理時間較長，視乎個案的進度，於10月1日領取首期消費券，並可於今日（1日）獲發第二期消費券。透過AlipayHK、Tap & Go或WeChat Pay HK領取的金額為3,000元；以八達通領取的金額為2,000元。相關市民今日將陸續收到手機短訊或App的領取通知。

▼8.2消費券計劃秘書處情況▼



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首批以八達通電子登記市民 最快12月16日拎尾期1000元

此外，首批於8月1日透過八達通領取消費券的市民，若「合資格消費」於11月30日或之前滿4,000元，最快可於12月16日領取最後一期1,000元消費券。

該批市民的「合資格消費」最遲須於2022年2月28日，即領券後7個月內，累積滿4,000元，才能趕及在2022年3月16日收取最後一期的消費券。

相關閱讀︰消費券｜八達通最後一期1000元最快12.16可領取 須符合一個條件

市民可透過以下方法查詢其八達通的「合資格消費」累積總額：

1. 八達通手機App

2. 八達通網站

3. 八達通客戶服務熱線：2969 5500



▼八達通App查詢「合資格消費」步驟一覽▼

