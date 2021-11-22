消費券｜八達通最後一期1000元最快12.16可領取　須符合一個條件

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】政府電子消費券計劃派發即將踏入最後階段，首批於8月1日透過八達通領取消費券的民，若「合資格消費」於12月前滿4,000元，最快可於12月16日領取最後一期1,000元消費券。

此外，早前因個案處理時間較長，於10月1日才領取首期消費券的個別市民，最早可於12月1日領取第二期消費券，屆時將收到手機短訊或App的領取通知。



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根據政府電子消費券的發放安排，透過八達通領取消費券的市民，在首期消費券發放後的4至7個月內，其「合資格消費」達到4,000元，最後一期的1,000元，將在達標後的下一個月的16日發放。

若以最早8月1日領取消費券的市民為例，其「合資格消費」如在11月30日或之前，即領券後4個月內達到4,000元，便可於12月16日領取最後一期的消費券。

▼八達通App查詢「合資格消費」步驟一覽▼



要攞最後$1000 最遲須於2022年2月28日用滿$4000

該批市民的「合資格消費」最遲須於2022年2月28日，即領券後7個月內，累積滿4,000元，才能趕及在2022年3月16日收取最後一期的消費券。

市民可透過以下方法查詢其八達通的「合資格消費」累積總額：

1. 八達通手機App

2. 八達通網站

3. 八達通客戶服務熱線：2969 5500



▼8.2消費券計劃秘書處情況▼



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10月1日領首期消費券 最早12月1日可領第二期

個別市民或因個案處理時間較長，視乎個案的進度，於10月1日領取首期消費券。該批市民將於12月1日獲發放第二期消費券，透過AlipayHK、Tap & Go或WeChat Pay HK領取的第二期金額為3,000元；而選擇以八達通領取的第二期金額為2,000元。相關市民會在12月1日當天陸續收到手機短訊或App的領取通知。