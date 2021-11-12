消費券｜八達通：逾七成市民消費超4000元　符資格下月再領1000元

政府電子消費券派發已接近尾聲，早前各大統計數字均顯示，消費券確實帶動本港經濟。而八達通亦是當中的收益者之一，八達通營業及市務總監李玉兒透露，8月至10月的日均零售交易額，相較派發消費券前上升2倍，而日均交易筆數亦升1.5倍。而消費金額以餐飲業佔最多，零售以電子、電器產品的升幅最為凌厲，金額數以億計。她對未來八達通的使用率感到樂觀，「我諗即使消費券完咗之後，無論市民定商戶都會keep返用八達通。」

李玉兒亦透露，首批領取消費券的市民中，有逾7成已消費逾4,000元，合符資格可於12月16日，領取第三期餘下1,000元的消費券。



八達通營業及市務總監李玉兒透露，8月至10月的日均零售交易額，相較派發消費券前上升2倍，而日均交易筆數亦升1.5倍。（歐陽德浩攝）

餐飲消費佔八達通消費券最多

自電子消費券由8月1日派發至今，已踏入3個多月。政府統計處早前公布8月的零售業數據，顯示零售銷貨值達286億元，與去年同期升11.9%。李玉兒表示，觀察到消費券確實能帶動本港經濟，當中餐飲所佔的消費金額最多，而零售的升幅表現非常活躍。

而首批領取消費券的市民中，有逾7成已消費逾4,000元，可於12月16日領取第三期消費券。她對接下來的市道樂觀，認為市民的消費意欲直至明年首季仍會持續，「就嚟聖誕同新年，相信市民會繼續消費同食嘢。」

零售以電子、電器產品的升幅最凌厲

李玉兒指，八達通8月至10月的日均零售交易額，相較派發消費券前上升2倍，而日均交易筆數亦升1.5倍。她透露，在零售的類別中，電子、電器產品的升幅最為凌厲，消費金額數以億計。其次的類別為個人護理、衣服鞋襪、美妝/化妝品等。「電子產品以往用八達通買嘅機會少啲，亦都冇咁多舖頭收八達通，今次電器產品嘅舖頭都裝晒八達通，加上市民可能想upgrade手提電話或家庭電器，呢啲講緊金額比較大。」

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以轉數快增值八達通筆數及金額 較首季升六成

除了零售交易額外，各類型食肆亦錄得強勁升幅，她估計與疫情緩和及限聚放寬有關，「我諗都好符合香港人，始終民以食為天，始終唔係個個都鐘意購物啦，食肆係成個刺激入面係好受惠嘅類別。」她亦指，過往八達通不太著重網購板塊，多側重於實體店，但今年亦積極新增網店，包括HKTVmall、百佳網上超級市場、屈臣氏網店等。雖然網購所佔比例少於10%，但金額的升幅亦同樣顯著。

至於八達通早前為鼓勵市民使用App，推出多項優惠，包括向下載及登記的用戶派發18元增值額。數據顯示，八達通App的使用亦有明顯增長，截至10月底，以「轉數快」轉帳至八達通卡的增值額及筆數，較首季升6成；開設電子直接付款授權服務數目，亦較首季升5成。而截至11月初，電子優惠券下載次數更超越600萬次。

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或於第三期消費券派發後 完結免手續費優惠

八達通早前曾公布，新商戶申請商用版八達通App，可免費獲贈藍牙收款機，並可免除1.5%手續費，直至消費券計劃結束。李玉兒指，將於第三期消費券派發後，完結免手續費優惠，屆時將與商戶溝通，並通知何時回復收費，至於該藍牙收款機則不會收回。

李玉兒透露，目前已有逾13萬個商戶接受八達通付款，當中不少為過往不接受八達通的行業。例如民生小店如街市，已增至近3,400檔，的士的覆蓋率亦逾1.6萬名司機，較特殊的商戶更擴展至迷你倉。

李玉兒透露，政府公布消費券計劃後的4月至7月，新商戶約有2萬多；而派發後的8月至11月，新商戶約有1萬多。問到會否擔心消費券計劃後，商戶數量會否下降？她則抱樂觀態度，認為小商戶已感受到電子支付的方便，具有市場需求。「我諗即使消費券完咗之後，無論市民定商戶都會keep返用八達通。」

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收益已回饋給商戶及市民

李玉兒透露，消費券計劃期間，八達通的收益有正面增長，但由於投放龐大資源至支援計劃，增長的額外收益已回饋給商戶及市民，例如新商戶免費獲贈的八達通收款機、市民的增值額獎賞等。而政府早前已四大營辦商合共支付1.08億元，作為行政費之用，即平均每家可袋走2,700萬。她解釋，行政費用主要撥至支援消費券派發，包括系統改造、配套服務如客戶服務熱線等。

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而八達通近月聘請當紅男團Mirror成員陳卓賢（Ian）成為代言人，亦在電視台投入大量廣告。李玉兒則承認，八達通的廣告費用龐大，因消費券計劃的不同時段，需向市民通知多方面的訊息。問到公司能否開支平衡，她則回應「 不予置評」，但強調八達通目的為推動電子支付，「我哋一路講緊無現金，都係八達通希望推動嘅，所以我諗今次唔係計緊收入各樣嘢，係希望成個計劃點方便到市民。」

滿意獲七成市民選用八達通︰係之前我哋希望嘅份額

財政司司長陳茂波早前曾透露，有7成市民選用八達通領取電子消費券。若以692.97萬個登記數目計算，即有485.08萬名市民選用。李玉兒滿意7成的份額，「今次多謝市民支持八達通，我哋希望達到嘅效果係做到。當然愈多市民歡迎愈好啦，最好係100%添。今次睇到好多市民同商戶支持八達通，係之前我哋希望嘅份額。」

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