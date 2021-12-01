高鐵重啟後擬用回鄉證出入閘取代實體票　港鐵認冀明年票務電子化

受疫情影響，廣深港高鐵香港段已停擺近兩年。港鐵計劃在恢復後，改用「回鄉證」代替原本的實體車票入閘。港鐵回覆《香港01》查詢時表示，正為高鐵香港段引入新票務安排，務求全面使用電子票，並正加裝出入閘機。至於港段高鐵何時重開，港鐵表示，會留意疫情發展，配合政府措施。



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在港段高鐵停擺前，高鐵原本使用實體車票出入閘，須實名購票，旅客乘車前需於開車前，至少提早30分鐘，到西九龍站領取車票。有傳媒日前報道指，港鐵正計劃香港居民未來毋須再使用實體車票，改用「回鄉證」出入閘。至於南下的內地高鐵乘客，將來則可在西九站使用第二代身份證出入閘。

港鐵表示，高鐵在服務期間，除維持必須的營運，以及保養維修鐵路，亦繼續提升車站設施及加强人員培訓，包括引入新票務安排、提升票務系統，及出入閘機等設施，希望本地乘客及旅客，可在明年全面使用電子票。港鐵表示，現時正做有關提升工程，包括安裝出入閘機，將適時公佈新票務系統及安排詳情。