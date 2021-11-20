內地鐵路網現月底抵港高鐵班次　港鐵：該網正調整　未有列車安排

近期有傳香港最快可在12月試行「小通關」，內地專家組更於今日抵港視察。內地鐵路訂票網站中國鐵路網12306顯示，由11月30日起，每日會有一班高鐵，列車車次編號為G99，由上海經深圳往香港西九龍站。但網頁顯示只有候補票，未能購票。

負責營運高鐵香港段的港鐵，回覆《香港01》查詢時表示，據了解中國鐵路網站正進行內地票務資訊調整，相關高鐵班次資訊仍在更新中。港鐵暫時未收到有關列車安排，至於何時恢復高鐵香港段服務，仍要視乎疫情的最新進展及政府最新安排。



12306網站顯示，11月30日起將有一班高鐵復興號列車，車次編號為G99，由上海虹橋出發，經深圳前往香港西九龍站，預計晚上10時34分抵港。而12月1日及之後數日都出現抵達香港西九龍站的高鐵班次，但網站內有橙色字標示「列車運行圖調整，暫停發售」的字眼。

港鐵︰暫時無收到有關班次來港的資訊

港鐵回覆指，據他們了解，12306網站正進行內地票務資訊調整，相關高鐵班次資訊仍在更新中，會向相關單位轉達提問，而港鐵暫時無收到有關班次來港的資訊。港鐵指，高鐵香港段於去年1月30日起，因應政府防疫措施暫停服務，目前措施仍然生效，何時可以恢復服務，仍要視乎最新疫情進展及政府最新安排。

運房局表示，港府會繼續密切留意兩地疫情發展，並在全盤考慮兩地各口岸的防控措施安排後，於適當時候恢復來往香港西九龍站及內地的高鐵列車服務。目前並沒有恢復香港西九龍站高鐵服務的時間表。