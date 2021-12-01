校園天地｜嶺南大學香港同學會小學　校長鄭安娜即將退休

嶺南大學香港同學會小學校長鄭安娜，服務學校16年後，即將退休。她日前向全校師生發出告別信，而辦學團體將按教育局指引及校董會章程遴選及聘請最合適的校長帶領學校繼續發展。

（內容由嶺南大學香港同學會小學提供）



親愛的家長、同學：

完結這學年，本人的工作生涯將劃上句號，開展人生新的階段，享受退休的生活，亦借此時機，返回澳洲與父親和弟妹們團聚。要離開服務了16年的「同小」，實在依依不捨! 離別在即，我在此感謝各位家長、同學和同工一直以來對學校和本人的支持及愛護，這份支持是我在這裏工作的原動力，這份愛護也讓「同小」這個大家庭不斷發展，不斷成長。

自2006年開始任職本校校長，秉承「作育英才、服務社會」的精神，為學生提供全人教育。各校董以其專業、禱告及金錢的支持，加上歷任校監躹躬盡瘁地秉持基督信仰，帶領本人與學校教師精誠團結，一起迎難而上，努力為學校建立良好形象，全力教好學生。學校在現任校監岑展文先生的指導下，更採取了多項措施，包括：優化禮堂、建設視覺藝術室、完善英文閱讀室及圖書館、逐步更換電子白板、申請優質教育基金資源、參與大學合作計劃、關懷學生學習和成長、建設愛心校園、舉辦幼稚園創意比賽活動等。回想在這16年的歲月裡，能有機會參與創辦直資學校的工作，能與志同道合的老師、職員共同面對著各項發展及無數考驗，同心建立關愛的學習園地，實在感激辦學團體、校董會各成員為學校付出不懈的努力，以育人的愛心化解問題，以堅定的信心突破困難，讓學校的發展獲得可喜的成果。

（嶺南大學香港同學會小學提供）

辦學團體將按教育局指引及校董會章程遴選及聘請最合適的校長帶領學校繼續發展。相信「同小」在天父的庇蔭下，新任校長定能帶領「同小」的同工昂首闊步，展開新一篇的樂章，培育「同小」學生健康快樂地成長。在本學年餘下的日子，本人定會秉承過往愛護「同小」及學生的心，繼續帶領老師跟進學校的工作，全面照顧學生的身心發展。

祝福大家每天身心靈剛強有愛，活出美滿人生！

嶺南大學香港同學會小學

校長鄭安娜謹啟

（內容由嶺南大學香港同學會小學提供）

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