校園天地｜樂善堂劉德學校　歡渡感恩節Thanksgiving Day

感恩節源自美國，每年11月的第四個周四人們都會大肆慶祝。這個節日在西方的意義，就像農曆新年對中國人的意義一樣重要。今年，樂善堂劉德學校第一次把這個重要的節日介紹給同學認識。



(樂善堂劉德學校提供)

活動前，各班的英文老師準備了很多羽毛形狀的感謝卡，請學生把平時沒有對身邊人宣諸於口的感謝說話寫在卡上。有的同學感謝父母家庭一直以來給予自己無盡的關愛，有的同學感謝老師循循善誘的教導，又有的同學感謝身邊好友陪伴自己成長。學生活動當天親手把羽毛貼在「火雞」上，這些童言童語慢慢把「火雞」餵得愈來愈肥，模樣顯得甚是可愛。

校園佈置亦很有心思。學校大門有一個德德葡萄園，還原了農作物收成的盛況；走入大堂又有德德乘風號，模擬漁船滿載而歸的喜悅。學生看見佈置都非常雀躍，各自在佈景前擺上趣怪的表情，用照片留住這一天的喜悅。

(樂善堂劉德學校提供)

活動室亦設有豐富的攤位遊戲，這些攤位都緊扣感恩節主題，邊玩邊學習英文。例如有「餵餵火雞」攤位遊戲，火雞瓶裏有愈多毛球，象徵收成愈好，而學生要一邊放毛球，一邊用英文把數目大聲讀出來。學生在歡聲笑語中渡過開心的時光。

學校和家長又精心準備了烤火雞，配上越橘醬（cranberry sauce），讓學生能品嚐最地道的美國風味。另外準備了其他感恩節小吃，讓學生能夠帶着這一個小小的餐盒，把感恩節的味道帶回家與家人分享。

最後在放學前，部分學生參與了歡樂的感恩節巡遊，用最歡樂的形式結束今年的感恩節。很多學生都意猶未盡，紛紛表示已經開始期待下年的感恩節到來。

通過這一天的感恩節活動，除了讓學生在學業中得到放鬆的機會，也讓他們學習到感恩的重要。陳之藩在《謝天》中寫道「無論什麼事，得之於人者太多，出之於己者太少，因為需要感謝的人太多，就謝天吧。」感恩一直也是中國人的美德，願劉德學校的樂德人們常存感恩，滿懷喜樂。

（內容由樂善堂劉德學校提供）

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