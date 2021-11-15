校園天地｜集新興運動之大成　迎陳呂重德之新星

「中一迎新」不再囿於舉辦簡介會，向新生、小學生及其家長如數家珍學校學科及獎項，圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學於新學年舉辦一系列以學校特色為主題的迎新適應課程——「校本歷奇成長」、「新興運動大聯盟嘉年華」及「德國文化日」，讓新生提早體驗本校特色、校園學習環境。本校誠邀新興運動聯盟榮譽會長馮鎮華先生及各新興運動聯盟代表齊集本校，為本校之中一新生適應課程增添不少生氣。

（內容由圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）



（圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

「新興運動」通常是指非傳統的體育運動，運動業界內並沒有統一性的劃分，其類別廣泛，可以是動態競技、靜態競技、團體性的、個人性的、全身運動、極限運動，有適合年長的，也有適合年青人的運動項目。相對傳統運動而言，新興運動在港發展時間短，大多數是新發明的項目，發展未成熟，對參與者的技術、體能要求較低，較容易掌握，容易受大眾歡迎。

活動當天，本校誠邀了新興運動聯盟的各個代表聚首一堂，首次一同走進天水圍社區，為基層學生推廣新興運動，讓中一新生學生提早體驗更多不同的學習經歷，拓展眼界、發掘才能。在新興運動聯盟中，有多個總會踴躍派代表支持活動，又欣賞及認同本校舉辦「新興運動大聯盟嘉年華」，對新興運動的推廣饒具意義，因為這是他們首次向中學生推廣香港新興運動，激發他們以此為起點，逐漸把意念傳揚至區內學校、跨區學校、甚至全香港。

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校方為隆重其事，特意安排儼如奧運會般的進場儀式，為嘉年華揭起了序幕。由十多個不同的香港新興運動總會派代表講解運動的規則及直接體驗，共計百多名的中一新生可按自己的興趣，輪流體驗不同的香港新興運動攤位，每位學生均不亦樂乎，齊齊高呼：「好玩！從未參與過這樣的運動！」更有學生即席向代表導師表示有興趣繼續學習。

（圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

本校校長馮金燕博士素來支持學生發展體育才能，曾多次親自與學生一起參加活動，她認為天水圍學生的能力絕對不亞於名校學生，惟天水圍偏離市區、經濟資源匱乏等問題使圍內人不敢出，圍外人不欲進，體驗比他人少、發展機會亦因而較少。

馮校長欲藉舉辦「新興運動大聯盟嘉年華」支援較弱勢的學生，為他們提供一個公平的學習、體驗的機會，與一眾香港學生爭高下。為實現這教學理念，馮校長鼓勵學校發展及推廣組主任兼高中體育科主任林嘉威老師發展香港新興運動，他曾在校內舉辦地壺球指導培訓班、HADO全港電子閃避球學界錦標賽等，又把它們（地壺球及AR閃避球）引進至高中的體育課，期望學生透過接觸多元活動，發掘自己的興趣與潛能，成就更卓越的自己，為自己爭光、為學校爭光、為香港爭光。

鳴謝各新興運動聯盟（代表）：（排名不分先後）

華麗教育集團董事長 及 新興運動聯盟榮譽會長 （馮鎮華先生）

趣運慈善團體 （董事長 余俊麒先生）

林書豪李群籃球聯盟香港區 （代表 尹志遠先生）

中國香港匹克球總會 （代表 黃浩賢先生）

中國香港卡巴迪總會 （主席 葉創興先生）

中國香港旱地冰球總會 （主席 陳偉源先生）

中國香港閃避球總會 （主席 焦偉祺先生）

中國香港藤球總會 （代表 馮卓賢先生）

香港VX球運動總會 （代表 林穎彤小姐）

香港入籃式飛盤總會 （代表 李俊毅先生）

香港手綿球總會 （主席 徐啓隆先生）

香港足網球總會 （主席 黃秋南先生）

香港芬蘭木柱發展協會 （代表 林偉樂先生）

香港飛環總會 （主席 鄭鎮美先生）

香港鈦一能量球總會 （創辦人 林俊熙先生）

香港躲避盤聯會 （代表 梁新傑先生）

香港電子閃避球總會 （代表 吳家麟先生）

（內容由圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

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