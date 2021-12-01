校園天地｜聖公會基德小學　學生製作「花牌」傳承中國傳統文化

說起「花牌」，了解它的人會覺得它用途廣泛，漂亮美觀；然而對於不了解它的人來説，甚至會認爲「花牌」在喪事才能用到，不禁說一句「大吉利是！」實際上，「花牌」的起源有很多不同的說法，有些人認為是中國建築牌樓的延續，亦有人認為是民間模仿宮廷吉祥裝飾的說法。無論如何，「花牌」已成為了祝賀開張喜慶及節慶等的大型裝飾了。



（聖公會基德小學提供）

「花牌」亦是香港獨有的一項傳統文化藝術，更是香港 480 個非物質文化遺產的其中之一。由於這項傳統紮作技藝愈來愈少人關注，大多只能在新界及離島地區才能一睹其真實面貌。故為了擴闊學生對「花牌」的認知，並推廣傳承這項中國傳統技藝，聖公會基德小學為全校學生舉辦了「花牌」製作活動，透過運用簡化的材料，讓小學生也能接觸並親手製作，將這項中國傳統文化傳承下去！

欣賞中國傳統藝術 為校慶添上祝福

透過技藝師的講解，同學們了解到原來「花牌」並不是甚麽「大吉利是」的物品，反而是滿載祝福含義、用途甚廣的大型「廣告牌」。例如「花牌」頂端的開屏孔雀寓意「百花齊放」、「百業興旺」；而牌上的龍柱、麒麟、門神等裝飾圖案則代表「吉祥」、「喜慶」。所以小至生辰慶祝、升職加薪、新店開張、新婚之喜，大至傳統公眾活動、慶典都可以見到漂亮的大型「花牌」豎立。劉強校長表示:「大家現時大多只能在新界及離島地區才能看到『花牌』的紮作，但當大家有興趣想深入了解時卻無從入手。正因如此，老師便希望主動將『花牌』製作活動帶進學校，讓學生多了解這種中國傳統技藝，亦希望培養學生對中國傳統文化藝術的興趣。」今年適逢聖公會基德小學六十周年校慶，藉著「花牌」的製作，各班學生能發揮團隊合作精神，動手製作「花牌」為學校添上祝福，向學校表達心意。

發揮團隊合作精神、迎難而上

也許對小學生來說，製作「花牌」似是簡單的小勞作，但有參與製作「花牌」的同學則表示:「製作『花牌』並非如想像般簡單，需要寫貼大字、摺花、製作配件等多種技能。我們會用到剪刀、膠水、色紙及油掃等多種工具。從貼字、上花，逐字逐句，都需要全神貫注完成，比如『花牌』上的花，完全靠人手貼上去，還要講究兩側對稱。」製作過程中，各班同學都能夠分工合作，各司其職。學校期望是次集體創作活動能成為一把鑰匙，開啟學生對中國傳統文化藝術的興趣，並從實踐中體驗團隊合作精神並發揮創意，共同解決困難，提升同學的自信心。

（內容由聖公會基德小學提供）

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