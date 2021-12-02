工展會「破抵價」貨品盡覽　$18花膠海味福袋　有件貨$288減至$2

新冠肺炎突出現Omicron變種病毒疫情，停辦一年的工展會將於12月11日至明年1月3日，重返銅鑼灣維多利亞公園舉行，展期為24天。今屆工展會與以往一樣「優惠重重」，大會聯同參展商，推出超過400項「破抵價」購物優惠，包括大量1折商品，甚至部分商品更低至0.4折。下文將向讀者逐一揭曉低價商品及其攤位號碼。



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泰國1公斤頂級香米福袋低至0.4折售2元

今年12月11日至15日期間，工展會將推出「開鑼狂賞週」活動，其中生肌企業（香港）有限公司（攤位號碼︰3C23），將以今屆工展會最低折扣，即0.1折，出售「Sunki生肌生物素三胜肽納米銀喚醒毛囊洗髮水（220毫升）」，由原價288元大減至2元，每日限售20包。

在該推廣期間，聚大行國際有限公司（攤位號碼︰IC01-02），將以0.4折出售金鳳泰國頂級香米福袋（香米1公斤受環保袋1個），由45元減至2元，每日限售30個。

火鍋沙茶醬兩包裝低至0.4折售2元

今年12月23日至27日，工展會將推出「聖誕快閃購」活動，其中御殿堂有限公司（攤位號碼︰2C04），將以今屆工展會以0.4折，出售「IKAN BRAND 萬能火鍋沙茶醬（120克兩包裝）」，由原價56元大減至2元，每日限售20包。

在該推廣期間，鎮豐有限公司（攤位號碼︰3C04-05），將以1.3折及1.4折，即250元出售中款及長款羽絨褸，原價分別為1,788元及1,988元，每日限售20件。

18元福袋包花膠、鮑魚、元貝

今年12月30日至明年1月3日，工展會將推出「驚喜迎新年」活動，其中萬順昌企業有限公司（攤位號碼︰4C15），將連同「開鑼狂賞週」推廣期間，以0.5折出售18元福袋（800克），原價為398元，每日限售20個。

福袋的食品包括台灣金龍花膠（100克）、日本北海道元貝（100克）、萬順昌慢煮鮑魚（425克／罐）、脫水原木天白花菇（100克）及竹笙（2兩）。

▼8.6 工展會購物節開鑼▼



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罐裝咖啡低至1元

此外，在以上兩個「聖誕快閃購」、「驚喜迎新年」推廣期間，金海海產有限公司（攤位號碼︰2C04），將以1.5折出售挪威三文魚扒／三文魚柳（280克），由68元大減至10元，每日限售20份。

康盟有限公司（攤位號碼︰5C61-62、65-66），將以1.6折出售日本命力健鈣易（兒童配方）（120粒），由380元減至60元，每日限售50樽。

萬康企業（香港）有限公司（攤位號碼︰2A24-25），亦將以1.7折出售JAVACAFE罐裝拿鐵／摩卡咖啡（240毫升），每罐由6元減至1元，每日限售25罐。

銀聯付款滿100元享9折優惠

工展會亦提醒，於今年12月11日至1月3日期間，於會場內指定商戶，以銀聯（銀聯閃付卡、銀聯手機閃付、銀聯二維碼）單筆消費滿100元，即可享9折優惠，最高獲30元折扣。銀聯更推出雙重優惠，全新雲閃付用戶，以1元即可換取購物手拉車，換購攤位為4A06。