工展會12.11重返維園　大量產品1折送400萬禮品　拎走福袋有條件

疫情緩和，工展會停辦一年後，「第55屆工展會」將於12月11日至明年1月3日，重返銅鑼灣維多利亞公園舉行，展期為24天。至於「網上工展會」則由12月11日起，至明年1月10日上線，為期31天。

今屆的入場門券下調至每張8元，已接種兩劑新冠疫苗的市民，亦可於每天下午6時後免費入場等。惟受疫情影響，市民進場須使用「安心出行」及量體溫，場內亦不可飲食。



受疫情影響，工展會去年停辦一年，今年終於回歸。(資料圖片)

線上線下推超過400項購物優惠 低至1折

今屆工展會主題為「魅力光影耀工展」，將設有逾830個攤位，分布於9個主題展區，包括食品飲料，廚具及家電、美容及保健產品、服飾精品等。大會將聯同各參展商，在線上線下推出超過400項「破抵價」購物優惠，包括大量低至1折的產品。

大會亦推出「工展55·驚喜五重奏」，送出總值400萬元禮品，當中包括「幸運55齊齊賞」，首1,555名網上登記的市民，只須符合以下其中一個條件，即可獲贈價值255元的禮品福袋，包括：1）今年為55歲，即1966年出生；2）生日為5月5日；3）身份證號碼有兩個相連的5字。

已接種兩劑疫苗下午6時後免費入場

至於工展會亦設App大抽獎、天天幸運抽獎。而每日首550名現場購票的市民，可獲贈精美入場禮品；已接種兩劑新冠疫苗的市民，亦可於每天下午6時後免費入場等。

入場須用「安心出行」 場內不准飲食

展覽服務有限公司主席施榮恆指，大會將採取嚴謹的社交距離和防疫措施，包括要求市民使用「安心出行」及量體溫，場內亦不可飲食。會場亦設置流動檢測實驗室，為參展商及工作人員提供檢測服務。

大會亦將推出「工展會APP」，為市民提供一站式的展會資訊，市民可透過App參與抽獎活動，以及下載電子優惠券。首3萬名登記會員的市民更可享免費入場。

入場費減至8元

今屆工展會受惠於政府的場地租金寬減措施，大會亦相應下調了各項展會收費，包括參展商的租金減免，以及下調市民入場費。

至於今屆開放時間為每日早上11時至晚上9時，入場門券每張8元，身高1米或以下小童、長者及殘疾人士均可免費入場。市民可在入口收費站，以八達通即時購票入場，或在指定網上售票平台Cityline購電子門券。

▼8.6 工展會購物節開鑼▼



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趕消費券尾班車 廠商會：期望再創佳績

廠商會會長史立德指，有見8月份「2021工展會購物節」和10月份「第8屆香港美食嘉年華」，並非於市中心亦舉行成功，加上年尾屬傳統消費旺季，及電子消費券「尾班車」，預期今屆工展會有望創下佳績。

工展小姐選舉結果1月3日公布

歷史悠久的招牌活動「工展小姐選舉」，亦將於展會期間進行3輪比拼，角逐多個獎項。終極冠，亞，李得主將於1月3日揭曉和頒獎。

而市民屆時亦可在舞台欣賞各類型的表演，包括由港台及商台舉辦的特備節目，包括歌舞、武術表演、音樂演奏及不同主題的講座等。

此外，明年是香港回歸25周年，亦是廠商會88歲生日。廠商會將於1月1日，於會場內舉行大型慶祝活動，包括25頭醒獅表演。