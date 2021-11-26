健康碼｜薛永恒：系統正進行最後測試　下載程式須提供姓名等資料

早前中港兩地政府商討通關事宜，其中一大重點為健康碼。創新及科技局局長薛永恒今日（26日）出席香港創新園啟動禮時表示，香港健康碼已完成系統開發，現在正進行上線前最後的測試工作。而健康碼將採用實名制，下載程式時需提供個人資料如姓名等。

至於工業2.0方面，薛亦稱政府會持續在基建、人才、資金、技術、科研，共5大方面推動再工業化，令產業鏈更完善。而昔日工業邨的已重新定位為創新園，有助研發成果轉化，帶來更多商機。



健康碼已完成系統開發

薛永恒指，政府的防疫工作中，科技亦是重要的一環，強調會繼續做好相關工作。他透露，香港健康碼已完成系統開發，現在正進行上線前最後的測試工作，為兩地早日通關做好準備。他指，將於下周連同政府資訊科技辦公室一同介紹詳情。

薛亦指，因應防疫措施，健康碼將採用實名制，下載程式時需提供個人資料如姓名等，以確保過關時不屬高風險人士，讓防疫工作在可控下進行。

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工業邨重新定位為創新園

薛亦提及到香港的創科發展，指政府透過政策及資助計劃，透過創科帶動再工業化。而昔日工業邨的已重新定位為創新園，推動高智能、高增值的製造業，令研發成果轉化，帶來更多商機。

薛續指，早前施政報告提出多項措施，政府會持續在基建、人才、資金、技術、科研，共5大方面推動再工業化，令產業鏈更完善。他列舉指出，將軍澳創新園正興建先進製造業中心，將於明年落成，將為企業提供特別設計空間及配套，令高附加值及高技術含量的生產線在香港落戶。

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醫療用品製造中心已滿座

此外，大埔創新園一座由舊廠房翻新而成的醫療用品製造中心，提供約1.86萬平方米面積，專門生產醫療設備及防護物資。他表示，很高興已有生產商進駐並滿座。

薛亦提到下月的立法會選舉，呼籲廠商及工業家投票「選賢任能」。他認為，香港在港區國安法及完善選舉制度下，已由亂轉治，稱明天會更好，「搵多啲錢，交多啲稅，為香港發展出心出力。」

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