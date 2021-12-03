港怡醫院引入新技術治療腹膜癌　助延長病人存活期及減低復發風險

癌症治療技術日新月異，患者的選擇亦隨之而增加。港怡醫院腹膜腫瘤治療中心的跨專科醫療團隊，近年採用嶄新腹膜癌治療技術，包括腹腔溫熱灌注化療(HIPEC)及腹腔加壓霧化化療(PIPAC)，為患有腹膜癌的病人進行提治療。



腹膜癌分原發性腹膜原位癌，以及擴散性腹膜癌兩類。擴散性腹膜癌常見轉移來自胰臟癌、胃癌、結直腸癌、卵巢癌及闌尾癌。早期多沒有徵狀，惡化後可出現無胃口、嚴重營養不良、反覆嘔吐、腸阻塞及出現腹水等不適。

港怡醫院腹膜腫瘤治療中心是本港首間特別為治療腹膜腫瘤而設的專科醫療中心。該院執行總裁曾慶亷醫生表示，中心引入先進的腹膜癌治療技術，包括腹腔溫熱灌注化療及腹腔加壓霧化化療。一年多以來，已有數十名患有腹膜腫瘤的病人曾接受這兩項治療方法。

腹膜腫瘤治療中心亦採用腫瘤細胞減滅手術配合HIPEC，為腹膜癌病人提供治療。腫瘤細胞減滅手術與HIPEC 是一次性複合治療，外科醫生先用手術清除所有能看見的腫瘤，並在病人仍處於麻醉狀態時，即時將經加熱的化療藥，透過導管直接注入腹腔。藥物溶液在攝氏 42 度的高溫狀態下，更易直達腹膜腔殺滅癌細胞，藥物在整個過程中會透過溫熱灌注器不斷加熱及循環灌注。

研究發現，HIPEC能有效提高卵巢癌、胃癌及大腸癌病人的存活率，接受HIPEC的卵巢癌病人較沒有使用這治療病人的存活期長12個月，更有助減低術後腹膜癌復發的機率。

盧太在47 歲時患上卵巢癌，確診前曾有一次到按摩店，按摩師按壓她的右下腹時，感到有點腫脹及肚痛，於是求醫，並發現卵巢附近有一個約9厘米的水泡，再確診卵巢癌，數年間接受手術、化療及電療，但癌症曾復發及轉移，至2018年醫生建議她在港怡醫院接受 HIPEC治療，及後進行化療及標靶藥治療。癌症至今也沒有復發，並可經常游水和打高爾夫球做運動，重拾生活樂趣。

中心最近引入了PIPAC 療法，腹膜腫瘤治療中心副總監葉勁麟醫生表示，此療法以微創形式進行，只需約一小時，即日可出院。研究顯示PIPAC可舒緩腹膜癌症狀，如減少疼痛、腹水及舒緩腸阻塞症狀，減輕化療副作用，有助改善病人的生活質素。